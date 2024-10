Calciomercato: Icardi è il colpo a gennaio, ritorno in Serie A

Il legame di Mauro Icardi con l’Italia non è mai cambiato e il ritorno in Serie A è cosa possibile, specie se torna per fare il titolare in Champions League.

C’è un club in Serie A che sta valutando, tra le ipotesi concrete per il proprio attacco, di salutare il proprio bomber per puntare su di lui. O comunque dare al titolare attuale, un’alternativa validissima, considerando che Icardi continua a far bene anche in Turchia, nonostante l’ingombrante presenza di Victor Osimhen.

Ma è proprio la presenza di Osimhen, ad accendere, quello è il calciomercato con il nome di Mauro Icardi protagonista. Il bomber argentino, che in Serie A ha vissuto le esperienze con Sampdoria e Inter, potrebbe clamorosamente tornare in Italia e giocare in una terza squadra, dopo le due squadre passate.

Calciomercato: riecco Icardi in Serie A, la notizia

Icardi ha ancora voglia di giocare ad alti livelli. Le ipotesi tra Arabia Saudita o ritorno in Argentina, finendo già lì dove tornerebbe a giocare solo per chiudere la sua carriera salutando il calcio europeo e le ipotesi in Champions, sono lontane.

A riportare la notizia di calciomercato, sul ritorno in Serie A di Mauro Icardi, è il collega ed esperto di calciomercato di Rai Sport, Paolo Paganini, che in un’intervista concessa a JuventusNews24 ha così spiegato quella che è la possibilità di rivedere Maurito in Italia.

Da rivale dell’Inter, dopo che è stato precedentemente accostato a Milan e Napoli, con l’intento di tornare a giocare nella sua amata Serie A, alla quale resta ancora legato. Proprio il nostro campionato, che lo ha lanciato e coccolato fino alla “lite” con l’Inter.

Icardi in Serie A: la destinazione a sorpresa

Fa sapere la stessa fonte che sono diverse le situazioni che si stanno valutando per il ruolo di vice-Vlahovic alla Juventus. Magari già a gennaio, senza aspettare la fine del campionato. I bianconeri, che devono sistemare la situazione in avanti, considerando che Milik continua ad avere problemi post-infortunio, potrebbero puntare sul bomber argentino. La Juventus e Mauro Icardi, a gennaio, potrebbero trovarsi. Questa volta assieme, non da rivali, con la possibilità di beffare così l’Inter nel colpo Scudetto che i bianconeri vogliono vincere con Thiago Motta in panchina.

Ultime su Icardi: non solo Maurito, il club italiano ci pensa

Non c’è solo Icardi tra le idee della Juventus perché, dal Napoli, si sta pensando di portare via Jack Raspadori. Il Napoli però farà muro. Nelle intenzioni di Aurelio De Laurentiis non c’è quella di rinforzare i bianconeri e il discorso è valido anche per Osimhen, che il patron azzurro cederà all’estero e non alla Juve.