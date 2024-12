Serie A, summit con la dirigenza: arriva la decisione sull’esonero

Dopo l’ultimo, complicato, weekend di campionato, allenatore e dirigenza si sono riuniti per fare un pochino il punto della situazione.

Inutile dire che ci si trova già difronte ad un bivio, anche perché se le cose non dovessero cambiare da qui a qualche settimana, c’è il serio rischio di mandare all’area una stagione intera. Per questo motivo la proprietà ha chiesto al tecnico delle risposte immediate, che qualora non dovessero arrivare potrebbero anche portare lo stato maggiore del club ad esonerarlo.

L’impressione, comunque, è che a piccoli passi si viaggi spediti in questa direzione, con l’allenatore che avrà disposizione un’ultimissima chance per riconquistare la fiducia di ambiente e dirigenza.

Serie A, summit tra allenatore e dirigenza

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, soprattutto in Serie A, dove nelle prossime ore potrebbe saltare la quinta panchina della stagione, dopo le due della Roma, quella del Lecce ed infine quella del Genoa.

Spero il cambiamento porta migliorie, ed è per questo che la dirigenza starebbe seriamente valutando la possibilità di esonerare l’allenatore per affidare la squadra ad un profilo in grado di guidare questa importante piazza verso gli obiettivi che si è prefissata all’inizio della stagione. Al momento la situazione sarebbe critica, ancora di più dopo l’ultimo weekend di campionato, visto che con la sconfitta la formazione è scivolata ancora di più nei bassi fondi della classifica.

C’è dunque bisogno di una svolta, ed anche immediata, ed è per questo che il Venezia ha deciso di incontrare nelle scorse ore Eusebio Di Francesco, consegnandogli una sorta di ultimatum che potrebbe addirittura costargli l’esonero. In molti credevano che questa decisione potesse essere presa già oggi, ma la dirigenza lagunare ha optato per un’altra sorprendente soluzione, nella speranza che possa essere premiata con i risultati giusti.

Altro esonero in Serie A? La decisione

Eusebio Di Francesco potrebbe avere le ore contate alla guida del Venezia. O meglio, questo è quello che si credeva fino a qualche ora fa. Contro ogni pronostico, scrivono i colleghi di Trivenetogoal, l’allenatore viaggerebbe spedito verso una conferma che forse neanche lui si aspettava.

Il Venezia potrebbe infatti ancora confermare Di Francesco alla guida della squadra, a patto che però inizino ad arrivare risultati in campionato, anche perché l’ultimo posto in classifica sta decisamente stretto alla dirigenza lagunare. A fronte di questo la partita di settimana prossima contro il Como risulterà essere decisiva non solo per la stagione del Venezia stesso ma anche per il futuro di Di Francesco, che come il collega Fabregas si giocherà la permanenza sulla sua panchina.