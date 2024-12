Serie A, sconfitta ed esonero deciso: scelto il nuovo allenatore – SKY

La Serie A resta un campionato complicatissimo che rischia di compromettere costantemente il futuro degli allenatori: nuovo esonero in vista.

Il campionato è arrivato nel momento clou della stagione, perché ci sono le classifiche che iniziano a delinearsi e per questo motivo ci sono delle difficoltà che per alcune società sono insormontabili e non verranno risolte dagli allenatori attuali. Questo weekend di Serie A può portare clamorosi risvolti per molti allenatori che fino a questo momento non sono riusciti a trovare il feeling corretto con lo spogliatoio e non hanno potuto regalare risultati importanti al club.

L’ultima sconfitta in Serie A delle scorse ore ha causato la rabbia totale della società e della tifoseria che ora stanno valutando l’esonero.

Esonero in Serie A: decisiva l’ultima sconfitta

La carta dell’esonero in Serie A è sempre quella più giocata dai presidenti che non sanno come risolvere le situazioni complesse e provano a cambiare allenatore per dare la svolta alla stagione.

Il futuro degli allenatori dipende sempre dai risultati che riescono a costruire nel corso del tempo. Sono ormai trascorsi quattro mesi dall’inizio della stagione e si iniziano a tirare le somme per quel che riguarda il prosieguo della stagione.

Secondo le ultime notizie della Serie A, ora il presidente e il direttore sportivo stanno riflettendo sull’esonero dell’allenatore dopo la nuova sconfitta.

SKY annuncia un nuovo esonero in Serie A: le ultime

Il 14° turno di Serie A va verso la conclusione e ha portato nuove sconfitte importantissime che mettono a serio rischio il futuro di alcuni allenatori che non sono riusciti a fare risultato e non hanno fatto bene nel periodo in cui sono stati al comando della propria squadra.

Il Venezia di Eusebio Di Francesco ha perso ancora contro il Bologna e sta pian piano perdendo le speranze di potersi salvare alla fine della stagione. L’ultimo posto in classifica con appena 8 punti conquistati fino ad ora sono pochissimi rispetto alle aspettative iniziali e il rischio di sprofondare è vivo.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, oggi è stata una giornata importante: il presidente e Di Francesco si sono confrontati e ora il patron deciderà sull’esonero dell’allenatore.

Esonero Di Francesco: idea Oddo per il Venezia

L’esonero di Eusebio Di Francesco è quasi una certezza per il Venezia. I risultati non arrivano, le prestazioni sono altrettanto negative e per questo motivo ora si può arrivare alla decisione dell’addio al tecnico ex Roma e Sampdoria, tra le altre.

Al posto di Di Francesco il Venezia pensa a Massimo Oddo. L’ex difensore di Lazio e Milan è fermo da un po’ di tempo ed è affascinato dalla possibilità di allenare in laguna per fare una nuova esperienza in Serie A.