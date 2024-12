Milan, cambia il futuro di Reijnders: annuncio definitivo

Il Milan si gode il talento di Tijjani Reijnders che ha risolto l’ennesima partita: ora può cambiare definitivamente il suo futuro.

I rossoneri vivono una stagione estremamente altalenante, con momenti positivi e altri troppo negativi per immaginare di poter vincere lo Scudetto o lottare concretamente fino a fine stagione per arrivare a quell’obiettivo. Molti calciatori stanno rendendo al meglio con Paulo Fonseca ma tanti altri – vedi Leao e Theo Hernandez – sono in costante difficoltà e non riescono a fare bene.

Reijnders è tra i migliori in assoluto e il suo futuro potrebbe presto cambiare: ci sono notizie di calciomercato che lo riguardano e che possono stravolgere anche il futuro del Milan.

Calciomercato Milan: cambia il futuro di Reijnders

Il Milan si gode Reijnders e i suoi numeri eccezionali: l’olandese è cambiato totalmente in questa nuova stagione, riuscendo a essere determinante sia in Serie A che in Champions League.

I gol di Reijnders e il suo grande lavoro a centrocampo sono frutto di un miglioramento importante del centrocampista che pian piano sta diventando centrale nel progetto ma anche fondamentale per le vittorie più sofferte.

Secondo le ultime notizie di mercato, in casa Milan ora può cambiare il futuro di Tijjani Reijnders: il calciatore olandese piace alle big d’Europa.

Le big d’Europa su Reijnders: il Milan dice no

Tutti pazzi di Tijjani Reijnders. Il centrocapmpista olandese del Milan sta dimostrando di essere a un livello superiore rispetto alla maggior parte degli altri centrocampisti che militano in Serie A. Il suo nome è ora finito nel mirino dei top club che stanno provando a convincerlo a trasferirsi nella prossima estate.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, però, il Milan è convinto di voler trattenere Reijnders. Per Fonseca è uno dei pochissimi intoccabili della rosa attuale e non intende minimamente privarsi del suo talento e della sua importanza in mezzo al campo.

Acquistato per 20 milioni più bonus nell’estate del 2023, ora Reijnders vale già il triplo: servono 60 milioni per convincere il Milan a barcollare e pensare alla sua cessione, che sarà comunque difficilissima e dipenderà dal volere del calciatore.

Rinnovo Reijnders, il Milan vuole blindarlo: le cifre

Moncada porta avanti le trattative per il rinnovo del contratto di Reijnders. Da settimane le parti sono a colloqui e a inizio 2025 probabilmente arriverà la firma che porterà a estenderlo fino al 2030. Un modo per blindare il centrocampista olandese che al momento guadagna 1.6 milioni a stagione.

Il rinnovo di Reijnders porterà l’ingaggio dell’olandese a essere raddoppiato, passando da 1.6 a 3 milioni più bonus. Cifre ancora basse per un calciatore del suo livello che in estate verrà sicuramente corteggiato dalle big che potrebbero offrirgli anche più di 5 milioni di stipendio.