Milan, Reijnders racconta la verità: “Rinnovo? Vi dico una cosa”

Arriva la svolta per quanto riguarda il futuro del centrocampista olandese del Milan, classe 1998, Reijnders che è finito al centro delle voci di mercato.

Uno dei migliori di questo avvio di stagione, ecco svelate le strategie di Reijnders in vista del futuro. Il calciatore, accostato anche al Real Madrid, è una delle piacevoli sorprese di Fonseca che sta puntando molto sulle qualità del ragazzo che, alla sua seconda stagione in rossonero, sta disputando un buon campionato.

C’è fiducia, dunque, riguardo le prossime partite con Reijnders che si sta rivelando un’arma in più per il tecnico portoghese che ha mostrato grande fiducia nel ragazzo.

Anche i tifosi hanno iniziato ad apprezzare il giocatore che adesso aspetta delle novità dal Milan riguardo il rinnovo di contratto.

Reijnders rinnova con il Milan?

In casa Milan non ci sono dubbi. La società è pronta a chiudere l’accordo per quanto riguarda il rinnovo di Reijnders, che rappresenta il futuro del club rossonero.

Ci sono buone possibilità che la trattativa vada a buon fine anche se le voci di mercato, sull’addio del calciatore, stanno tormentando il club che deve fare i conti con queste ultime offerte che possono cambiare il destino di Reijnders.

Ecco l’annuncio a sorpresa da parte del centrocampista che, dal ritiro della Nazionale olandese, ha lanciato un appello al Milan riguardo il prolungamento di contratto. Il giocatore è stato chiaro riguardo le sue intenzioni in vista del futuro.

Un messaggio chiaro, quello di Reijnders, che dovrà essere recepito dal Milan.

Milan: rinnovo Reijnders, ecco l’annuncio

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Gianluca Di Marzio, il centrocampista olandese Tijjani Reijnders ha parlato del rinnovo con il Milan.

“In campionato dobbiamo recupere però per la prossima partita contro la Juventus sono fiducioso. Non è tardi per lo Scudetto, ci sono poche squadre in pochi punti. Noi siamo in crescita. L’obiettivo in Champions League è arrivare fra le prime otto del torneo”.

“Sto parlando con il Milan per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Per il momento non posso aggiungere altro. Dico che mi vedo ancora al Milan almeno fino ai trenta anni. Ritengo questo club uno dei più importanti al mondo, per me è davvero un grande onore poterci giocare. Sono davvero felice qui a Milano ed è qualcosa di speciale poter indossare la maglia numero 14 di Cruijff”.