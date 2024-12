Malore Bove, rinviata un’altra partita: annuncio del presidente

Il malore che ieri pomeriggio ha colpito Edoardo Bove potrebbe avere delle ripercussioni non solo su Fiorentina-Inter, ma anche su un’altra partita di Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, il calendario del campionato italiano potrebbe subire una nuova variazione, come confermato direttamente anche dal presidente della squadra. Da capire adesso come si evolveranno le cose nei prossimi giorni, con l’ambiente Viola inevitabilmente ancora scosso dall’accaduto di ieri pomeriggio.

Nonostante continuino ad arrivare notizie confortanti dall’ospedale nel quale è stato ricoverato Bove, l’apprensione regna sovrana, ed è per questo che anche quest’altra partita di Serie A potrebbe essere rinviata a data da destinarsi.

Rinviata un’altra partita in Italia

Dopo Bologna-Milan, anche Fiorentina-Inter è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi per via del malore che ha colpito ieri pomeriggio il centrocampista Viola Edoardo Bove, che stando ai referti medici ha avuto una crisi epilettica con tanto di arresto cardiaco. L’intervento repentino di compagni e medici hanno essenzialmente salvato la vita all’ex Roma, sul quale sono concentrati i pensieri di tutti i club di Serie A e non solo.

A proposito di Serie A, dopo queste due partite ci potrebbe essere una nuova modifica al calendario. Stando alle ultime notizie, infatti, un’altra partita potrebbe essere rinviata a data da destinarsi per via del malore che ha colpito Bove. Nonostante il calciatore sia, fortunatamente, oramai fuori pericolo, l’ambiente Viola continuerebbe a vivere nel terrore più totale, motivo per il quale questa soluzione potrebbe essere la migliore, anche in segno di vicinanza e rispetto a quello che starebbe passando il ragazzo.

Stando dunque a quanto appreso nelle ultime ore, la partita di Coppa Italia fra Empoli e Fiorentina potrebbe essere rinviata per via di quanto successo ieri pomeriggio al Franchi, scenario sul quale si è espresso anche il presidente degli azzurri Fabrizio Corsi.

Partita a rischio, arriva l’annuncio del presidente

La partita di Coppa Italia fra l’Empoli e la Fiorentina potrebbe essere rinviata per via del malore subito da Edoardo Bove. Al momento ancora nessuna decisione in merito sarebbe stata presa, ma su questo argomento è intervenuto anche il presidente azzurro Fabrizio Corsi.

Intervistato dai microfoni di Radio Bruno, infatti, il numero uno dell’Empoli non si sarebbe detto contrario a questa possibilità, anche se, ovviamente, qualora si decidesse di giocare non ritirerebbe di certo la sua squadra. Nel corso del suo intervento in trasmissione, Corsi ha anche speso un pensiero nei confronti di Edoardo Bove parlando non solo a nome suo ma di tutta la società toscana, che ha mostrato massima solidarietà alla Fiorentina, nonostante la rivalità che lega le due squadra. Perché in casi come questi, il caso passa sempre in secondo piano.