Malore Bove, condizioni e aggiornamenti: “È estubato” – SKY

Edoardo Bove è in ospedale dopo il malore di ieri sera durante Fiorentina-Inter che ha messo rischio la sua vita: condizioni e aggiornamenti.

La partita è stata immediatamente sospesa per quanto accaduto al giovane centrocampista della Fiorentina che immediatamente è collassato a terra e ha rischiato seriamente. Fortunatamente i soccorsi sono stati velocissimi, sia da parte dei medici della Fiorentina che dell’ambulanza presente a bordo campo e il calciatore è stato trasportato subito in ospedale.

Edoardo Bove ha trascorso la notte all’Ospedale Careggi dove è stato tenuto sotto controllo dai medici e ora ci sono aggiornamenti positivi sulle sue condizioni.

Malore Bove: la ricostruzione dell’accaduto

Il malore per Edoardo Bove ha creato momenti di panico anche per tutti i calciatori presenti in campo e per i tifosi allo stadio e queli a casa. Al 17′ Bove era fermo in campo come tutti gli altri calciatori in attesa della comunicazione dell’arbitro sulla ripresa del gioco e improvvisamente si è accasciato al suolo perdendo i sensi davanti alla panchina dell’Inter.

I soccorsi dei dottori in campo sono stati immediati: fortunatamente il calciatore è stato soccorso con il defibrillatore e successivamente trasportato in ospedale.

Secondo quanto riferisce Repubblica, il bollettino medico di Bove è ora chiaro: “Arresto cardiaco, i livelli di potassio erano bassi. È stato defibrillato in ambulanza e ora non riporta nessun danno cardiologico né neurologico“.

Gli aggiornamenti sulle condizioni di Edoardo Bove

Sky Sport dà aggiornamenti importanti e incoraggianti sulle condizioni di Edoardo Bove dopo il malore in campo. Appena trasportato in ospedale è stato sottoposto a sedazione farmacologica e posto in terapia intensiva per tenere sotto controllo la sua condizione neurologica e cardiaca.

“Ha riposato bene nel corso della notte – si legge da SKY – in mattinata è stato estubato. Attualmente è sveglio e lucido, e risponde alle domande. Sono esclusi danni neurologici e cardiologici”.

Notizie positive, dunque, su Edoardo Bove che ora è ancora in ospedale e verrà tenuto sotto controllo dall’equipe medica del Careggi per escludere qualsiasi tipo di problema. Dopodiché farà ritorno a casa, ma non è ancora chiara la tempistica.

Esami approfonditi per Bove: le ultime

Per Edoardo Bove quella di oggi sarà una giornata di esami approfonditi. Mentre in serata è atteso un nuovo bollettino medico congiunto tra la Fiorentina e l’Azienda Ospedaliero Università di Careggi per aggiornare sulle condizioni del giovane.

Al momento il peggio sembra finalmente passato e lo spavento grosso è ormai alle spalle. In attesa di ulteriori aggioramenti tutto il mondo del calcio si è stretto intorno al dolore della famiglia Bove e di tutta la Fiorentina che ha dovuto vivere ancora una volta momenti tremendi.