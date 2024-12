Fiorentina-Inter choc: malore in campo per Bove, gli AGGIORNAMENTI

Fiorentina-Inter è stata interrotta per il malore occorso a Edoardo Bove: la partita è stata immediatamente sospesa.

Al minuto 16 di Fiorentina-Inter è arrivato il fischio finale di Fiorentina-Inter a causa del malore per il centrocampista della Fiorentina che si è improvvisamente accasciato al suolo. L’Inter era andata in vantaggio con un gol di Lautaro Martinez, annullato dalla squadra arbitrale perché il lancio di Denzel Dumfries era partito dopo che il pallone era uscito dal terreno di gioco.

A gioco interrotto, però, improvvisamente Edoardo Bove è crollato al suolo e c’è stato l’immediato intervento dei medici che hanno dovuto soccorrere il calciatore fermo a terra.

Malore per Bove: interrotta Inter-Fiorentina

Il malore per Edoardo Bove ha creato momenti di panico anche per tutti i calciatori presenti in campo e a tutti i tifosi sugli spalti. Al minuto 16 Bove era fermo in campo come tutti gli altri calciatori in attesa della comunicazione dell’arbitro sul possibile gol di Lautaro Martinez e improvvisamente si è accasciato al suolo perdendo i sensi.

I soccorsi medici sono stati immediati, così come immediato è stato il cerchio di tutti i calciatori intorno al centrocampista della Fiorentina per evitare il divulgarsi di immagini cruente.

Il calciatore è stato immediatamente soccorso con il defibrillatore e successivamente trasportato in ospedale.

Bove choc, partita sospesa: gli aggiornamenti

In pochissimi minuti Edoardo Bove è stato soccorso dai medici e dall’ambulanza presenti a bordo campo e immediatamente portato in ospedale per cercare di evitare situazioni spiacevoli e rimettere tutto in ordine. I momenti di concitazione al Franchi sono davvero tremendi, con calciatori e pubblico in lacrime per quanto stava accadendo.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, al momento Edoardo Bove è in ospedale ed è stato rianimato dall’equipe medica: il calciatore respira autonomamente ma non ha ancora ripreso del tutto conoscenza e quindi la situazione sembra avviarsi pian piano verso un miglioramento generale.

Dalla Fiorentina non sono ancora arrivate notizie certe e mancano ancora aggiornamenti ufficiali ma secondo Sky ci sono i primi segnali di miglioramento.

Fiorentina-Inter sospesa: quando si recupera

La partita tra Fiorentina e Inter è stata immediatamente sospesa dall’arbitro.