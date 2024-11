Fiorentina, altro infortunio: slitta il rientro di Gudmundsson

Momento decisivo questo per la stagione di alcuni club tra cui la Fiorentina che è al secondo posto e sogna in grande, ma ha un problema Gudmundsson.

Ci sono novità che riguardano le condizioni del calciatore islandese che in questa stagione con la maglia viola ha totalizzato soltanto 4 presenze. Era l’uomo più atteso dal calciomercato della Fiorentina, eppure, senza di lui, il club sta facendo qualcosa di incredibile con Raffale Palladino al comando. Il nuovo progetto dei viola sta decollando anche senza Gudmundsson infortunato.

Sono bastate 4 partite per lasciare subito il segno dove Gudmundsson ha messo la sua firma con 3 gol. Adesso però c’è la situazione dell’infortunio da dover chiarire con la Fiorentina che aspetta il suo rientro in campo. Dopo circa un mese fuori il giocatore sperava di tornare dopo questa pausa Nazionali, ma non è così che andrà.

Arriva la conferma proprio nelle ultime ore in merito all’infortunio di Gudmundsson e i tempi di recupero con la Fiorentina che ora dovrà ancora cavarsela senza di lui, ma trascinata da uno straordinario Moise Kean.

Fiorentina, infortunio Gudmundsson: i tempi di recupero

Gudmundsson non recupera per la prossima partita di campionato che la Fiorentina giocherà contro il Como. Il giocatore islandese dovrà stare fuori ancora per diverso tempo perché non è al meglio e c’è ansia per le sue condizioni in casa viola.

Ma quando torna in campo Gudmundsson? In questo momento come rivelato dai colleghi di TMW non c’è nulla da fare per rivedere in campo già al prossimo turno di domenica pomeriggio il giocatore sul campo del Como con la Fiorentina che dovrà fare ancora a meno di lui.

Ma anche se slitta di poco il recupero di Gudmundsson sembra ormai vicino con la Fiorentina che spera di averlo a disposizione per la prossima partita contro l’Inter del 1 dicembre.

Intanto, oltre all’infortunio di Gudmundsson bisogna valutare anche quelle che sono le condizioni e i tempi di recupero di un altro giocatore della Fiorentina che non sarà a disposizione in queste prossime partite e rischia di tornare direttamente il prossimo anno.

E’ arrivata la conferma della notizia in merito all’infortunio di Amir Richardson, giovane centrocampista che si è fatto male con il Marocco e dovrà stare fuori per almeno 1 mese. La Fiorentina però pare abbia recuperato a centrocampo giocatori importanti come Bove e Cataldi.