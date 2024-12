Juventus, ancora delusione: trovati i due colpevoli del disastro

La Juventus di Thiago Motta si ferma ancora e questa volta si fa rimontare dal Lecce, perdendo altri due punti: trovati i due colpevoli.

La partita giocata al ‘Via del Mare’ è stata affrontata con tantissime difficoltà che hanno creato ulteriori problemi alla rosa di Thiago Motta che non è riuscito a schierare un centravanti di ruolo e ha dovuto adattare Timothy Weah in un ruolo delicatissimo ma che non ha portato nessun vantaggio. La Juve non riesce a ingranare la marcia e ora il rischio è quello di andare avanti troppo a rilento e di non poter lottare più per obiettivi importanti.

Il futuro della Juventus dipende dalle mosse che riuscirà a mettere in piedi Thiago Motta che intende lavorare ancora al massimo per uscire dalle sabbie mobili e regalare una seconda parte di stagione di altissimo livello.

Juventus in difficoltà estrema: 8 punti persi con le piccole

La Juventus non riesce a vincere neppure contro il Lecce e ora si apre uno scenario di crisi generale. Con l’arrivo di Thiago Motta tutti pensavano e speravano in uno stravolgimento totale con l’ex allenatore del Bologna, sia dal punto di vista del gioco che dei risultati. E invece né l’una né l’altra cosa sono state messe in pratica fino a questo momento.

Le difficoltà della Juventus sono innegabili. La rosa costruita a inizio stagione era sicuramente più forte del sesto posto attuale ma ci sono molte cose che non vanno.

I risultati della Juventus parlano chiaro e la crisi è dietro l’angolo: contro le “piccole” (Empoli, Cagliari, Parma e Lecce) ha perso 8 punti che sarebbero stati vitali per la classifica.

I due colpevoli della Juventus: ora è crisi

La Juventus è in crisi, inutile nasconderlo e nascondersi. Sì, la squadra di Thiago Motta ha la miglior difesa della stagione, con soli 8 gol subiti fino a questo momento in Serie A ed è anche una delle squadre più sfortunate del campioonato, visti i continui infortuni e soprattutto i problemi di lunga durata come quello di Bremer e di Cabal.

“Motta, sveglia la Juve! Così ti fai male da sola. Se ti butti via puoi pagarla cara“, questi i titoli principali di Tuttosport sulle condizioni attuali della Juventus dopo il pareggio contro il Lecce che ha tolto altri due punti preziosi dalla classifica bianconera.

Il colpevole principale di tutto è Thiago Motta. Non è riuscito a migliorare la Juventus in nessun aspetto e l’attacco ha gli stessi problemi che aveva con Allegri. Perdipiù ci sono continui infortuni – muscoolari e traumatici – che devono obbligatoriamente mettere sotto esame lo staff tecnico e medico della Juve.

Thiago Motta e Koopmeiners i due “indagati” dai tifosi

Thiago Motta è sotto accusa dai tifosi della Juventus. Tutti si aspettavano di più dall’allenatore bianconero che non è riuscito ancora a ripetere quanto di buono fatto vedere quando sedeva sulla panchina del Bologna e non riesce a tirare fuori il meglio dai calciatori.

Poi c’è Teun Koopmeiners che è finito sotto i riflettori. Il centrocampista olandese è estremamente lontano da quello ammirato con l’Atalanta e al momento non ha giustificato i 60 milioni spesi per il suo acquisto.