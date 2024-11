Juventus, stangata Vlahovic: nuovi tempi di recupero

Momento non facile per la Juventus e per Vlahovic con l’attaccante serbo che sta affrontando una situazione difficile e ora c’è anche una batosta sull’infortunio.

Ci si aspettava un cambio totalmente di prestazioni del bomber bianconero che se prima per molti il problema dei suoi non tanti gol come alla Fiorentina era Allegri, ora anche con Thiago Motta non sembrano girare in questo verso le cose per Vlahovic che spesso non va a segno con regolarità e anche le prestazioni sono deludenti.

C’è un vero e proprio allarme in casa Juve su Vlahovic da diversi mesi e per questo motivo che ora la situazione si fa sempre più preoccupante. Perché ad accendere ancora di più la questione è stato proprio il giocatore che in Nazionale ha dato come spiegazione delle sue scarse prestazioni e dei pochi gol con la maglia bianconera per il gioco di Thiago Motta.

Adesso piove sul bagno per Vlahovic perché oltre a non segnare, a non giocare come ci si aspetta, ci sono anche la questione rinnovo bloccato e un possibile addio nel 2025 con la società già a lavoro per trovare un nuovo giocatore al suo posto. Inoltre, adesso è anche infortunato Vlahovic e c’è grande attesa per capire quando tornerà in campo.

Juventus, infortunio Vlahovic: la situazione

La situazione infortuni per la Juventus è davvero difficile in questo momento, perché sono tantissimi i giocatori che si ritrovano fermi ai box e che dovranno aspettare anche a lungo per tornare in campo. Adesso anche Vlahovic continua ad avere problemi di questo tipo e ci sono due brutte notizie che lo riguardano.

A parlare nelle ultime ore è stato proprio Thiago Motta che in conferenza stampa ha raccontato quello che può accadere al giocatore e alle scelte che dovrà fare per le prossime partite. Vlahovic non recupera per Lecce Juventus e dovrà stare fermo ancora un po’ di tempo.

A raccontarlo è stato proprio l’allenatore perché la prima brutta notizia è che Vlahovic non ci sarà tra i convocati di Lecce Juve. Ma sono anche tanti altri i giocatori in questo momento infortunati nel club bianconero come anche: Bremer, Nico Gonzalez, Milik, Adzic, Douglas Luiz, Cabal, Savona e McKennie oltre all’attaccante serbo.

L’allenatore si è concentrato sul proprio giocatore di riferimento in attacco e ha spiegato che in questo momento non c’è una data per il rientro di Vlahovic che vuole tornare il prima possibile. C’è grande ansia su questa vicenda che i tifosi sperano si possa risolvere in tempi brevi.