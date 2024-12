Juventus, acquisto in Premier: è il sostituto di Vlahovic

Le strade di Juventus e Vlahovic potrebbero separarsi al termine della stagione, come confermato anche dalle ultime notizie trapelate dalla Continassa.

Stando a queste, infatti, il club bianconero si sarebbe addirittura già messo alla ricerca di un nuovo attaccante col quale andare a sostituire il serbo, posando la propria attenzione su una delle rilevazioni di questo inizio di stagione in Premier League. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché sul giocatore ci sarebbe il forte interesse non solo di mezza Inghilterra, ma anche di mezza Europa, ma l’impressione è che alla fine possa essere proprio la Juventus a farla franca.

Juventus, acquisto in Premier League: sostituirà Vlahovic

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Dusan Vlahovic, che a quanto pare sembrerebbe essere sempre più lontano dalla Juventus. Fino a quanto vestirà il bianconero, il serbo cercherà di dimostrare quanto vale, ma l’impressione è che oramai il suo tempo dalle parti della Continassa è finito.

Solo una seconda parte di stagione incredibile potrebbe far cambiare idea alla Vecchia Signora, che stufa si sarebbe già messa alla ricerca di un nuovo attaccante al quale affidare la maglia numero 9 a partire dall’anno prossimo. Tanti nomi nel corso di queste settimane avrebbero attirato l’attenzione della dirigenza bianconera, ma uno in particolare, per tecnica, qualità e costi, rappresenterebbe essere il profilo ideale col quale andare a rinforzare il reparto offensivo della Juventus.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri canali social, Cristiano Giuntoli avrebbe posato gli occhi sul figlio d’arte Liam Delap, figlio di Rory ed attualmente stella dell’Ipswich Town, club con il quale starebbe stupendo la Premier League a suon di gol. Alla sua prima stagione nella massima serie inglese, infatti, il classe 2003 ha già messo a segno 6 gol in 13 presenze, alcuni dei quali anche di una manifattura piuttosto pregiata.

Il nuovo numero 9 della Juventus costa 15MLN

L’era di Dusan Vlahovic alla Juventus sembrerebbe essere giunta ai titoli di cosa. A confermarlo il forte interesse della Vecchia Signora per Liam Delap dell’ipswich Town, giocatore finito nei radar di Cristiano Giuntoli dopo un inizio di stagione incredibile in Premier League.

Ovviamente il club bianconero non sarebbe l’unico sulle tracce del classe 2003, che in patria piace a tutte le grandi. Stando alle ultime notizie, però la Juventus potrebbe anticipare la concorrenza delle inglesi avviando sin da subito i contatti con l’Ipswich Town, che stando a dati Transfermarkt valuterebbe il cartellino di Delap circa 15 milioni di euro, cifra che potrebbe lievitare se l’attaccante decidesse di continuare ad avere un rendimento da un gol ogni due partite.