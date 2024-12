Juventus: l’erede di Vlahovic arriva dalla Premier, svelato il prezzo

Gli occhi della Juventus sul “nuovo Harry Kane”. Giuntoli ha già individuato il successore di Vlahovic, può arrivare dalla Premier League: ecco tutti i dettagli.

In casa Juventus la musica non cambia Infatti, anche con il tecnico italo brasiliano, Dusan Vlahovic sta diventando un problema: l’ultimo gol in campionato risale al 27 ottobre.

Attualmente infortunato, in società si è già aperto il dibattito attorno al futuro del serbo che ha un contratto oneroso con uno stipendio da ben 12 milioni netti a stagione. Ecco perché Giuntoli già guarda al futuro e pensa al nuovo attaccante da prendere.

Nelle ultime ore, è uscito fuori il profilo del bomber inglese che è in patria è stato già ribattezzato come il nuovo Harry Kane.

Valutazioni in corso da parte della Juventus che sta ragionando in vista del futuro. Il mese di gennaio sarà decisivo anche perché la rosa necessita di rinforzi per la seconda parte del campionato.

Giuntoli sta già monitorando il mercato straniero, alla ricerca della migliore occasione da prendere nella finestra invernale che si aprirà nel 2025. L’obiettivo è tenere sotto controllo il bilancio e prendere dei nuovi giocatori in prestito.

Chi è il nuovo attaccante nel mirino della Juventus?

Per l’estate, invece, avverrà la rivoluzione nel reparto offensivo con il possibile addio di Dusan Vlahovic, che non è più imprescindibile nel progetto Juventus.

Infatti, se non dovesse arrivare l’accordo sul rinnovo, l’attaccante serbo potrà essere ceduto per evitare un altro caso Federico Chiesa. Ma chi sarà il successore alla Vecchia Signora?

In Inghilterra fanno sapere che l’erede di Vlahovic può essere Liam Delap dell’Ipswich. A riportare la notizia è il Mirror che informato i tifosi riguardo l’interesse della Juventus nei confronti del classe 2003.

E’ stata segnalata, inoltre, la presenza degli osservatori bianconeri, che lo scorso weekend sono stati avvistato al Portman Road per assistere da vicino al 21enne inglese, che è cresciuto nel settore giovanile del Manchester City.

Calciomercato: su Delap Juventus, Chelsea e Arsenal

Avvio di stagione entusiasmante per l’ex stella del settore giovanile del Manchester City, che ha già realizzato sei gol in 13 partite di Premier League. Acquistato l’estate scorsa dall’Ipswich, per 20 milioni di sterline, adesso il suo valore è già aumentato.

Per la Juventus non sarà facile acquistare Delap, visto che anche altre società come Chelsea, Arsenal e Manchester United, seguono da vicino le prestazioni della giovane stella del calcio inglese. Ma i bianconeri ci stanno provando ed hanno già avuto la possibilità di seguire da vicino l’attaccante che ha tutto per fare bene anche in Serie A.