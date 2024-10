Juventus: vertice a Torino, c’è un problema con Vlahovic

Incontro a Torino per decidere il futuro di Dusan Vlahovic. Scoppia la bomba in casa Juventus, ecco le ultimissime riguardo il destino dell’attaccante serbo che ad oggi è uno dei più pagati della rosa bianconera.

Momento negativo per l’attaccante della Juventus che è finito nel mirino della critica: ecco cosa sta succedendo. L’agente è sbarcato a Torino per incontrare Giuntoli, svelati i motivi di questa visita.

Stipendio insostenibile per le casse bianconere. Giuntoli convoca d’urgenza l’agente di Dusan Vlahovic. Il dirigente bianconero vuole trovare un accordo con l’attacco per quanto riguarda il rinnovo del contratto.

L’obiettivo della Juventus è spalmare, in più anni, l’ingaggio del calciatore. Ecco la risposta da parte dell’attaccante, che non sta vivendo neanche un buon periodo di forma.

Che problemi ha Vlahovic con la Juventus?

E’ il portale Il Bianconero a svelare i dettagli riguardo l’arrivo in Italia di Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic.

Il procuratore è sbarcato in queste ore a Torino, come confermato anche da una foto che è apparsa sui social. L’agente ha avuto modo di vedere il proprio assistito per discutere della situazione relativa al contratto fra Vlahovic e la Juventus.

Il bianconero, infatti, è legato fino al 2026 con la Vecchia Signora. Da alcune settimane è in corso un dialogo fra l’agente e Giuntoli per quanto riguarda il rinnovo di contratto con adeguamento, a ribasso dello stipendio.

Quanto guadagna adesso Vlahovic?

Ad oggi, infatti, il calciatore è uno dei più pagati della rosa della Juventus con uno stipendio da 12 milioni a stagione. Il classe 2000, però, non sta rispettando le attese visto che le sue prestazioni sono considerate sotto tono da parte di Motta e di tutta l’area tecnica della Juventus. Ecco perché, c’è lavolontà di discutere del rinnovo e abbassare lo stipendio, spalmare in più anni i 12 milioni netti.

Juventus: cosa sta succedendo con Vlahovic?

Entro la fine del 2024 è prevista una svolta, in positivo e negativo. E’ questa, infatti, la deadline che si è dato Cristiano Giuntoli che intanto monitora per il futuro David del Lille, che può arrivare a zero la prossima estate.

Ovviamente, non è facile trovare l’accordo con il giocatore che giustamente non intende perdere i suoi soldi. Infatti, da contratto, fino al 2026 dovrebbe percepire uno stipendio da 12 milioni netti a stagione.

Una cifra importante che, in giro per l’Europa, nessun club è disposto a dargli. C’è bisogno di tempo, dunque, per intavolare una trattativa ed inserire dei bonus che possono favorire l’eventuale accordo con l’attaccante che, senza rinnovo, può finire sul mercato come successo già con Chiesa.