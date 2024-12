Calciomercato, Giuntoli costringe il Napoli allo scambio: affare da 20MLN

La Juventus di Thiago Motta continua a far fatica in Serie A e non solo: Cristiano Giuntloli è già attivo sul mercato e pronto allo scambio.

I bianconeri non viaggiano su binari troppo positivi in questa stagione e non riescono a ingranare la marcia giusta. Ci sono difficoltà costanti per la squadra di Thiago Motta che sta andando in difficoltà sut tutti i fronti, sia quello legato all’infermeria che in campo, come riflesso del primo. Ci sono moltissimi infortuni e tante assenze delicatissime che costringono l’allenatore a optare per delle scelte di campo che non erano minimamente preventivabili a inizio stagione.

Il futuro della Juventus dipende, ora, soprattutto dalle scelte di calciomercato che verranno prese a gennaio: il direttore Cristiano Giuntoli è già al lavoro per rinforzare la rosa.

Calciomercato Juventus, scambio con il Napoli: le ultime

La Juventus pensa al mercato di gennaio e a come migliorare la rosa a disposizione di Thiago Motta per avere la possibilità di perseguire gli obiettivi prefissati a inizio stagione. L’ennesimo pareggio contro il Lecce ha fatto perdere altri due punti alla squadra bianconera che si è fatta rimontare all’ultimo minuto lanciando un altro velo di mistero sul futuro.

La rosa non è completa e non è più profonda, a causa dei continui infortuni che stanno rovinando tutto il lavoro del nuovo staff tecnico subentrato qualche mese fa a quello di Massimiliano Allegri.

Secondo le ultime notizie di mercato, per la sessione trasferimenti di gennaio la Juventus lavora a uno scambio con il Napoli.

Scambio Juventus-Napoli: la decisione di Giuntoli

La disponibilità economica della Juventus per migliorare la rosa di Thiago Motta non è eccessiva. Tutte le forze sono state spese in estate per riuscire a portare colpi importanti in bianconero ma al momento non sembrano essere servite a troppo, viste le condizioni in cui versa la rosa attualmente.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus vuole Raspadori dal Napoli e Giuntoli è già in contatto da tempo con la sua vecchia squadra per concludere l’affare. L’attaccante ex Sassuolo non riesce a trovare la sua dimensione in azzurro e ha aperto ai bianconeri per gennaio ma serve trattare con il Napoli.

Manna e De Laurentiis hanno chiesto tanti soldi alla Juventus per Raspadori e Giuntoli per abbassare le pretese ha proposto uno scambio con Danilo.

Raspadori per Danilo: il Napoli chiede 20 milioni

Il Napoli è disposto a cedere Giacomo Raspadori alla Juventus per 20 milioni di euro. A poco servirà l’inserimento di Danilo nell’affare, perché il difensore è molto in là con l’età e il valore del suo cartellino, secondo Manna, è molto basso e non riuscirà a coprire chissà che cifra per abbassare le richieste economiche.

La Juventus sta lavorando alacremente per trovare le risorse economiche per riuscire a portare un nuovo centravanti in bianconero e ora vuole provare ad accelerare.