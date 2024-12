Quando si recupera Fiorentina-Inter: annuncio da Firenze

Fiorentina-Inter è stata rinviata a seguito del malore occorso a Edoardo Bove al minuto 16: le condizioni del calciatore sono sotto controllo.

Quanto accaduto al Franchi è stato tremendo per i calciatori in campo, per i tifosi e tutti coloro che stavano seguendo la partita che improvvisamente hanno visto crollare al suolo il calciatore della Fiorentina Edoardo Bove. Sul web sono state diffuse delle immagini riprese dagli smartphone di alcuni tifosi presenti in Tribuna che mostrano l’assurda velocità con cui è avvenuto il malore al centrocampista.

L’intervento immediato dei medici della Fiorentina e dei medici dell’ambulanza presente a bordo campo hanno dato un grosso aiuto per salvare il calciatore e portarlo in ospedale.

Fiorentina-Inter: il comunicato sulle condizioni di Bove

La partita tra Fioretina e Inter è stata immediatamente sospesa e poi rinviata dall’arbitro e dalla Lega Serie A che hanno deciso immediatamente di porre fine a quanto stava accadendo in campo.

Edoardo Bove è stato trasportato immediatamente all’Ospedale di Careggi dove ha ricevuto ulteriori cure mediche e dove si trova attualmente in terapia intensiva, come comunicato dalla Fiorentina stessa.

“Fiorentina e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva“, si legge sui canali ufficiali del club Viola. “Bove è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Sarà rivalutato nelle prossime 24 ore“, conclude la nota del club.

Quando si recupera Fiorentina-Inter

Il recupero di Fiorentina-Inter è diventato un tema secondario per tutti gli addetti ai lavori e per i calciatori, ovviamente. La situazione è da monitorare e tenere sotto controllo per le cure mediche che serviranno al calciatore e per questo non ci sono ancora date per il recupero. “Fiorentina-Inter, gara valida per la 14ª giornata di Serie A Enilive, è ufficialmente rinviata a data da destinarsi“, si legge in una nota della Lega Serie A che annunciava il rinvio della partita. La gara potrebbe giocarsi anche nella giornata di domani ma difficilmente i calciatori delle due squadre accetteranno una data così vicina al dramma che stava avvenendo. Il recupero di Fiorentina-Inter potrebbe esserci in concomitanza di Bologna-Milan, ovvero il prossimo febbraio. Non c’è ancora una data e non c’è ancora ufficialità ma presto verranno date notizie certe. CLICCA QUI PER GLI AGGIORNAMENTI SULLE CONDIZIONI DI EDOARDO BOVE

Recupero Fiorentina-Inter: parla Marotta

Dopo la notizia del rinvio di Fiorentina-Inter, Beppe Marotta ha mandato un messaggio ai microfoni di SKY e DAZN per Edoardo Bove, annunciando anche novità sul recupero della partita.