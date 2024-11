Offerta irrinunciabile per Theo: il Milan ha già scelto il sostituto

Il rendimento deludente e delicate questioni extra campo starebbero allontanando sempre di più Theo Hernandez dal Milan.

Non solo, ci sarebbe chi nel prossimo calciomercato avrebbe intenzione di compiere un passo concreto nei confronti del terzino francese, che oramai non ha più nulla dire in rossonero. A fronte di questo, il club di via Aldo Rossi si sarebbe iniziato a muovere di conseguenza, individuando il giocatore col quale andare (eventualmente) a sostituire Theo Hernandez nel prossimo calciomercato estivo.

Occhio però, perché di questo passo non sono da escludere colpi di scena già a gennaio, con il Milan che potrebbe muoversi d’anticipo per evitare poi di rimanere con un pungo di mosche in mano.

Theo Hernandez via dal Milan: offerta irrinunciabile

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Theo Hernandez, che sembrerebbe essere sempre più lontano dal Milan e dall’Italia. I più romantici ovviamente sperano che il francese possa rimanere in rossonero fino alla fine della sua carriera per cercare di emulare il suo idolo Paolo Maldini, ma quanto starebbe succedendo dentro e fuori dal campo renderebbe il tutto al limite dell’impossibile.

Theo Hernandez non sembrerebbe avere futuro al Milan, come confermano anche le ultime notizie di calciomercato inerenti al suo conto. Stando a queste, infatti, il terzino francese sarebbe finito nel mirino di una grande d’Europa, pronta a sedersi al tavolo delle trattative con il club di via Aldo Rossi già nelle prossime settimane così da mettere basi soldi in vista della prossima estate. Allo stesso tempo, però, non sono da escludere colpi di scena già in quel di gennaio, con il Milan che per evitare di farsi trovare impreparato si sarebbe già iniziato a muovere di conseguenza.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di fichajes.net, dopo le timide avance della scorsa estate, il Bayer Monaco è pronto a fare sul serio per Theo Hernandez nel prossimo calciomercato, complice oramai uno scontato addio di Alphonso Davies, che dovrebbe sposare la causa Real Madrid.

Il Milan ha già scelto il sostituto di Theo

Theo Hernandez è sulla via di lasciare Milano ed il Milan. Con ogni probabilità questo discorso verrà affrontato con più attenzione nel corso della prossima estate, anche se non è da escludere che il francese possa lasciare già a gennaio la Serie A.

A fronte di questo, per evitare di rimanere senza terzino, il Milan si sarebbe già messo alla ricerca di un giocatore che possa sostituire il Theo Hernandez, individuando in Giuseppe Pezzella dell’Empoli un profilo più che valido sul quale andare eventualmente puntare, e che questo pomeriggio è stato visionato più da vicino dalla dirigenza rossonera in occasione della sfida di San Siro contro i toscani.