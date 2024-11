Milan, stanno comprando Theo Hernandez con 60MLN

Tante voci sul futuro di Theo Hernandez che ancora non è chiaro e il rinnovo con il Milan può saltare, ma occhio a quello che può accadere al terzino.

Si parla sempre di più di quello che può accadere al calciatore francese che in questo momento vive una situazione particolare. Il giocatore non sta vivendo un serenissimo periodo a livello personale dopo alcune accuse ritenute folli fuori dal campo, ma ora anche in campo qualcosa si vede che nella testa del giocatore non sta al meglio. Arrivano ora degli aggiornamenti che riguardano il futuro del giocatore perché Theo Hernandez può lasciare il Milan.

Il terzino di spinta mancino in questo momento è alle prese con quella che è una trattativa di rinnovo con il Milan ma Theo Hernandez può anche non firmare il prolungamento di contratto con l’attuale accordo che è in scadenza nel 2026. Senza rinnovo nei prossimi mesi si andrà verso un addio sempre più scontato per lui.

Sono diversi i club che hanno messo gli occhi su quello che è il capitano e campione del Milan che in questo momento valute tutte le piste. Al momento ci sono conferme su quello che è un fortissimo interesse che c’è su Theo Hernandez che può lasciare il club rossonero nei prossimi mesi.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez può andare via

Si stanno sviluppando diverse situazioni di mercato che riguardano proprio i migliori giocatori e dove a catena possono esserci novità anche per i calciatori del Milan come Theo Hernandez.

E’ sempre più alto l’interesse da parte di alcuni club che possono pensare di puntare in maniera concreta su Theo Hernandez se dovesse lasciare il Milan. Entro i prossimi mesi si saprà qualcosa di più sulla trattativa di rinnovo del giocatore con il club rossonero e senza accordo con un anno dalla scadenza può andare via. Ancor di più se si considera che ci sono due club interessati a fare una maxi offerta per lui.

Il Bayern Monaco è pronto a dire addio a Davies che è in scadenza nel 2025 e sembra destinato al Real Madrid per il prossimo anno. Per questo motivo che il club bavarese ha nel mirino ora Theo Hernandez ancor di più. Il giocatore del Milan è il candidato numero uno per sostituire il canadese e il Bayern può arrivare con un’offerta milionaria di 60 milioni di euro per prenderlo.

Come riportato da Fichajes.net però non solo il Bayern Monaco vuole comprare Theo Hernandez ma c’è anche il Manchester United che fa sul serio e può inserirsi nella corsa in questi prossimi mesi.