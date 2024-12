Infortunio grave per il bomber: tempi di recupero lunghi, l’annuncio

Oltre al danno anche la beffa per l’allenatore, che insieme alla partita ha anche perso per infortunio uno dei suoi migliori giocatori.

Stando a quanto riportato da lui stesso in conferenza stampa, l’attaccante rischia di rimanere fermo ai box per più di un mese a causa dell’infortunio muscolare che nel corso dell’ultima giornata di campionato lo ha costretto ad alzare bandiera bianca e chiedere la sostituzione. Inizialmente si credeva potesse essere un problema gestibile, ma la prima diagnosi dello staff medico non poteva dare notizie peggiori all’allenatore, che dovrà essere in grado di sostituirlo a dovere nei prossimi impegni stagionali della squadra.

Infortunio grave per l’attaccante: le condizioni

I deludenti risultati di questa stagione sono stati fortemente condizionati dalla sfortuna che ha colpito la squadra. Ovviamente il tutto non può essere ricollegato a questo, ma in questo primo trimestre di stagione l’allenatore non ha praticamente mai avuto a disposizione la squadra al completo per via degli infortuni.

Con quello dell’attaccante sono 11, un numero incredibile che sta decisamente pesando sul rendimento della squadra, che non sembrerebbe neanche intravedere la luce infondo ad un tunnel che sembrerebbe essere interminabile. Piove dunque sul bagnato in casa rossonera, con l’allenatore che dovrà adesso trovare il modo di fare a meno di uno dei suoi migliori giocatore, il numero 9 della squadra, il bomber. Al momento una diagnosi dettagliata sulle sue condizioni non ci sarebbe, anche perché il bomber nella giornata di domani verrà sottoposto al consueto iter di visite mediche, ma le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico hanno dato un assaggio di quelli che dovrebbero essere poi i risultati degli esami.

Stando infatti a quanto riportato da footmercato.net, nell’immediato post partita dell’amara trasferta di Lione, Frank Haise ha cercato di fare il punto sull’infortunio di Mohamed-Ali Cho, dicendo che il giovane attaccante del Nizza ha patito un problema muscolare che con ogni probabilità sarà una lesione, il cui grado verrà conosciuto solo una volta compiuti gli appositi accertamenti.

Tempi di recupero lunghi per l’attaccante: l’annuncio

Il Nizza dovrà fare a meno del suo numero 9, Mohamed-Ali Cho, per un po’ di tempo. L’attaccante francese ha infatti subito un problema muscolare che lo non gli permetterà di scendere al fianco dei suoi compagni di squadra nelle prossime settimane.

Il rischio di tornare a vedere Cho direttamente nel 2025 è reale, come confermato in conferenza stampa anche dallo stesso Frank Haise, che ha stimato intorno alle 3 settimane i tempi di recupero per il suo attaccante. La speranza, comunque, è che alla fine questo infortunio possa risultare essere meno grave del previsto, anche se questa non sembrerebbe assolutamente combaciare con le sensazioni che aleggerebbero in casa Nizza. Staremo a vedere.