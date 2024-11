Doppia tegola in Serie A: infortunio e guaio per l’allenatore

Doppia tegola per il mister che perde altri giocatori in vista delle prossime partite di Serie A. Ecco tutti i dettagli sull’entità del problema.

Momento particolare per alcune squadre che, anche a causa delle numerose partite previste dalla nuova Champions League, devono fare i conti con gli infortuni che sono un imprevisto in più per il tecnico, che deve essere capace di gestire l’intera rosa a sua disposizione. Adesso, un’altra terribile notizia per il mister che deve fare i conti con questo stop.

E’ successo già alla Juventus ed anche ad altre società: gli infortuni, infatti, rischiano di compromettere l’andamento in campionato della squadra, soprattutto quando a farsi male sono i titolarissimi.

Ecco perché è sempre importante avere una rosa ampia che permetta varie alternative per il mister, che dovrà essere bravo a gestire i suoi uomini. Intanto, ecco tutti i dettagli riguardo il doppio stop che mette in difficoltà il tecnico.

Infortunio in Serie A: ecco cosa è accaduto

C’è attesa per quanto riguarda il responso degli esami strumentali che chiariranno meglio l’entità del problema anche se la sensazione non è per nulla positiva.

E’ raro che in una partita si facciano male più giocatori eppure durante Bologna-Venezia, terminata 3-0 a favore dei padroni di casa, è successo questo con i medici costretti ad intervenire in ben tre occasioni.

Prima De Silvestri, uscito per infortunio serio. Il terzino del Bologna ha subito un duro colpo da Oristanio, fra il tallone ed il tendine d’Achille, subendo una torsione innaturale. Costretto ad uscire grazie al supporto dei medici, l’esperto difensore dovrà essere valutato nelle prossime ore anche se le sensazioni non sono per niente positive.

Discorso analogo anche per altri 2 giocatori del Venezia che sono usciti per infortunio al minuto numero 52 e 75.

Bologna-Venezia: infortunio per De Silvestri, Duncan e Yeboah

Oltre all’infortunio di Lorenzo De Silvestri, che rischia un lungo stop con il Bologna, c’è da segnalare un’altra doppia tegola per Eusebio Di Francesco che oltre al danno della sconfitta subisce anche la beffa con l’infortunio di Duncan e Yeboah.

Il centrocampista ex Fiorentina è uscito a causa di una botta al ginocchio. Al suo posto è entrato Yeboah che, anche lui, è stato costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco per un altro problema fisico che dovrà essere valutato dallo staff medico.