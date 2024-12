Esonero Paolo Zanetti: scelta fatta per la panchina dell’Hellas Verona

Ci sono delle novità sul futuro dell’allenatore dell’Hellas Verona Paolo Zanetti. Arriva la svolta da parte della proprietà, ecco tutti i dettagli

Giorni cruciali per il tecnico, finito in discussione a seguito dei recenti risultati negativi. Tre sconfitte di fila ed una vittoria nelle ultime cinque di campionato, sono questi i numeri del deludente campionato dell’Hellas che si trova attualmente al sedicesimo posto in classifica, con dodici punti in quattordici giornate di Serie A.

Una situazione disastrosa unita anche ad una contestazione, da parte dei tifosi, che è già arrivata dopo il pesante ko in casa contro l’Inter dello scorso weekend.

Ad alimentare gli animi anche la sconfitta di campionato in Sardegna, contro il Cagliari. Un ko pesante, contro una dirette concorrente per la zona salvezza.

Ecco perché adesso, ancor di più, la posizione all’Hellas Verona di Paolo Zanetti è in forte bilico.

C’è comunque il dubbio riguardo la scelta del sostituto con diversi allenatori liberi che possono raccogliere l’eredità dell’ex Empoli, che è ancora in discussione.

Dal ritorno di Cioffi o Bocchetti a Ballardini, passando per Iachini, sono diverse le scelte che può fare la società che sta ragionando anche in vista dell’immediato futuro con diverse questioni che sono finite sul banco di patron Setti che dovrà fare la scelta migliore per il bene della società.

Esonero Zanetti Hellas Verona: la decisione da parte della proprietà

Concentrata su altre tematiche, relative alla possibile vendita da parte della società, patron Setti in questo momento ha deciso di non cambiare guida tecnica per non appesantire ulteriormente il bilancio.

Fiducia a termine a Paolo Zanetti che si giocherà le sue chance nelle prossime due sfide di campionato. Secondo le ultime notizie, riportate dall’edizione odierna del quotidiano l’Arena, in questo momento il tecnico dovrà riprendere in mano la situazione anche grazie all’aiuto dell’attuale dirigenza che è al fianco del mister.

L’Hellas Verona può uscire da questo momento negativo, magari modificando qualcosa dal punto di vista tattico. Ha tutte le carte in regola per rialzarsi. Servirà tempo, pazienza e fiducia con questo parco giocatori che non ha ancora mostrato le sue potenzialità.

Non ci saranno, dunque, stravolgimenti in panchina con la conferma di Paolo Zanetti sulla panchina dell’Hellas Verona.

Zanetti resta alla guida dell’Hellas Verona

Il tecnico avrà a disposizione due partite per salvare la propria panchina. In casa contro l’Empoli e la trasferta di Parma determineranno il futuro dell’allenatore dell’Hellas Verona Zanetti.