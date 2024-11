Serie A, nuova proprietà dagli USA: cessione del club

Le notizie sulla nuova proprietà americana, arrivano direttamente dagli USA, per quanto riguarda il futuro in Serie A.

Non sarebbe né la prima né l’ultima delle proprietà ricche dall’America, pronte all’investimento in Italia. Un’altra società italiana potrebbe veder cambiato il proprio futuro, affidando la proprietà agli imprenditori stranieri.

Secondo quanto riferiscono da Bloomberg, il gruppo Presidio Investors dagli USA starebbe raccogliendo i fondi necessari per l’acquisizione della società che potrebbe effettuare il passaggio di consegne a stretto giro.

Nuova proprietà in Serie A dagli USA: la notizia

Le quote di maggioranza del club storico italiano, che milita nella massima serie dei nostri campionati, potrebbero essere cedute. Sarebbe aperto, il patron italiano, sia alla cessione delle quote di maggioranza che di minoranza, considerando la perdita di diversi milioni.

Si sono registrati infatti, come riportano da Tuttomercatoweb, delle perdite di 19,9 milioni di euro, aumentate rispetto al precedente esercizio, che registrava cifre vicine ai 5 milioni.

Si attende un’offerta da parte degli stessi fondi dall’America, considerando che la stessa potrebbe arrivare quasi intorno ai 100 milioni, cifre che la società potrebbe accettare. Per il momento, in ogni caso, la proprietà americana si spingerebbe per numeri inferiori.

Serie A, pronta la cessione di uno storico club

Si tratta dell’Hellas Verona, con Maurizio Setti che risulterebbe pronto a cedere le quote del suo club. La società dell’Hellas Verona in mano ad una nuova proprietà dagli USA, il gruppo di private equity texano, Presidio Investors. Per circa 75 milioni, potrebbe acquistare la quota dell’Hellas Verona. Molto presto ci saranno aggiornamenti, magari anche per voce diretta dello stesso patron Setti.

Cessione del club agli americani: quando potrebbe accadere

Potrebbe accadere nel breve, per quanto riguarda la cessione dell’Hellas Verona alla proprietà americana. È quanto viene svelato dalla stessa fonte, con l’offerta che se arriverà, potrebbe radicalmente cambiare le cose al club scaligero. In questo momento, l’Hellas Verona è coinvolta nella lotta per non retrocedere, ma sta ben figurando Zanetti con i suoi, considerando che a differenza di chi è invece coinvolto in complesse situazioni di classifica, è a quota 12 punti in 12 partite, fermo al quattordicesimo posto in Serie A. Qualora dovesse uscire di scena il patron Maurizio Setti, va detto che lascia l’Hellas Verona in condizioni ottime, per quanto fatto negli ultimi anni. Nonostante le diverse importanti cessioni, ha sempre trovato il modo di tenere alto il livello della squadra che è in Serie A da diversi anni ormai. L’ultima volta in Serie B infatti risale all’annata 2019/2020.