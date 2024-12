Calciomercato Juve: sfida al Milan, svelato il nuovo colpo a centrocampo

Ci sono delle novità sul prossimo acquisto della Juventus. Ecco la strategia di Giuntoli che è pronto ad anticipare la concorrenza anche di altre società, come il Milan.

C’è attesa riguardo le prossime mosse della Juventus che sta lavorando in vista del mercato di gennaio. Svelati i prossimi colpi di Giuntoli.

Gli infortuni obbligano la Juve ad intervenire nel mercato di gennaio che, rispetto al solito, sarà più corposo.

Si preannunciano dei grandi investimetni da parte della Vecchia Signora, che intende rinforzare tutte le zone del campo e in particolar modo quella difensiva ed offensiva.

Intanto, arrivano dei nomi nuovi riguardo i possibili giocatori che possono vestire la maglia della Juventus. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna di Tuttosport che ha rilanciato l’indiscrezione che riguarda un obiettivo di mercato anche del Milan.

Calciomercato Juventus: chi vuole Giuntoli a centrocampo?

Un colpo alla Di Gregorio per Cristiano Giuntoli che deve fare attenzione al bilancio.

Il dirigente, infatti, che ha investito tanti milioni in estate, non ha a sua disposizione una cifra elevata per il mercato di gennaio. Dovrà dunque fare affidamento all’inventiva e provare a prendere dei giocatori in prestito.

Ecco perché, cerca di strappare alla big europee degli esuberi come Skriniar che al Psg non trova più spazio. Lo slovacco rappresenta una grossa occasione di mercato per la Juventus che ha la possibilità di prendere l’ex Inter in prestito.

Discorso analogo anche per Zirkzee, anche se in questo caso non è ancora arrivata l’apertura dello United per la cessione in prestito. Riguardo altri profili, nelle ultime ore è stata rilanciata la notizia relativa al possibile arrivo alla Juventus di Morten Frendrup, che può essere preso grazie alla stessa formula che ha portato in bianconero Di Gregorio.

Frendrup alla Juve?

La società sta provando a convincere il Genoa per l’arrivo alla Juventus di Morten Frendrup che può essere acquistato con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Il centrocampsita danese, che i rossoblù non vorrebbero cedere a gennaio, interessa anche al Milan e a diverse società di Premier League. E’ un pezzo pregiato della rosa del Genoa che prima di lasciarlo partire dovrà fare delle attente valutazioni di mercato insieme al neo allenatore Patrick Vieira.