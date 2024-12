Allarme Vlahovic, spunta un “problema mentale”: come sta realmente

Dusan Vlahovic è uno dei calciatori più in difficoltà in questo momento per la Juventus: è out per infortunio ma spunta anche un altro problema.

L’attaccante serbo fino ad ora non è mai riuscito a mettersi in mostra come si deve, se non a inizio campionato dove ha rispettato le aspettative e ha lasciato immaginare un campionato eccezionale da parte sua che avrebbe dovuto aiutare la Juventus a sognare in grande.

I numeri di Vlahovic non sono troppo negativi, anzi, ma le prestazioni lasciano molto a desiderare e soprattutto ha segnato spesso doppiette, restando a secco in molte partite e sbagliando moltissimi gol semplicissimi.

Problema Vlahovic, infortunio e non solo: le ultime

Dusan Vlahovic ha un problema serio con la Juventus. L’attaccante serbo non sta rispettando le aspettative, non riesce a essere determinante come vorrebbe tutto l’ambiente bianconero e ora va trovata una soluzione.

Le prestazioni di Vlahovic con la Juventus non stanno soddisfacendo tifosi e Thiago Motta ma allo stesso tempo la squadra segna pochissimo quando lui non è in campo. L’ultimo infortunio ha complicato ancora di più la situazione e c’è da capire come si andrà avanti.

Secondo le ultime notizie, per Dusan Vlahovic c’è più di un problema da risolvere: al momento è out per infortunio ma c’è anche altro che riguarda il centravanti serbo.

“Problema mentale”: perché Vlahovic non gioca ancora

L’infortunio di Dusan Vlahovic era abbastanza leggero. Dopo la pausa nazionali è tornato a Torino con un affaticamento muscolare e dopo aver saltato l’ultima partita di Serie A e di Champions League, si pensava che sarebbe stato convocato per la sfida contro il Lecce. E invece così non è stato e stasera non scenderà in campo, lasciando spazio a Weah da centravanti.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l’assenza di Vlahovic in Lecce-Juventus è più un “problema mentale” che fisico. “Sembrava non fosse niente, non ci sono lesioni, si trattava soltanto di un affaticamento muscolare. Da quanto mi risulta alla fine il giocatore, non dico che si è tirato indietro, però non se la sente ancora”, si legge nell’articolo a firma della giornalista Della Valle.

“Non è una situazione tranquilla per il ragazzo: la testa spesso influenza il corpo“, conclude l’articolo de La Gazzetta dello Sport, sottolineando i problemi che tengono in ansia la Juve su Vlahovic.

Vlahovic è un problema: cessione in estate

Dusan Vlahovic a fine stagione lascerà la Juventus. Ormai sembra questa la certezza sul futuro dell’attaccante serbo che sembra sempre più distante dai piani di Thiago Motta e della società bianconera. In più le trattative per il rinnovo di contratto non stanno andando avanti positivamente e per questo l’addio è una quasi certezza.

La Juventus sa di non poter guadagnare 100 milioni dalla cessione di Vlahovic e in realtà dovrà accontentarsi anche di un massimo di 60 milioni di euro.