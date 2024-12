Addio Fenerbahce: ritorno in Italia per l’allenatore, si chiude subito

Lascia la Turchia per tornare in Italia. Ecco le ultimissime notizie riguardo il futuro del mister, che ha la possibilità di guidare un altro italiano.

Ennesimo ribaltone in panchina per la società, che ha deciso di cambiare ancora una volta guida tecnica. In questo caso, però, il sostituto arriva direttamente dalla Turchia.

Si tratta di una vecchia conoscenza del campionato italiano, che ha la possibilità di ritornare in pista per prendersi la propria rivincita. Ecco tutti i dettagli riguardo questa operazione, con alcuni intermediari che sono a lavoro per tentare di concretizzare l’affare che è dato anche in chiusura.

Un vero e proprio colpo di scena per la società che è pronta a prendere il terzo allenatore in una stagione. Partita con ben altre ambizioni, si ritrova in una posizione di classifica davvero deludente.

Ecco perché in società c’è già stato il confronto riguardo la possibilità di mandare via l’allenatore, che non gode più della fiducia della piazza. Adesso servirà un nome nuovo per risollevare l’ambiente, che dopo i recenti risultati negativi ha già iniziato a contestare.

Si respira un’aria pesantissima in città con le voci sull’esonero che si alimentano giorno dopo giorno. Nel calderone è finito anche il presidente e tutta la società che ha iniziato a subire le critiche di una piazza che chiede di più dai propri giocatori.

Al netto degli investimenti fatti, i risultati che sono arrivati non hanno soddisfatto la tifoseria che per questa ragione chiede una nuova rivoluzione.

Esonero in Italia: il nuovo allenatore arriva dal Fenerbahce, i dettagli

E’ l’edizione odierna de Il Secolo XIX a rilanciare il nome del prossimo tecnico che può arrivare a Genova per sostituire Sottil, che è sempre più vicino all’esonero.

Valutazioni in corso da parte della società, che ragiona anche riguardo la possibilità di richiamare Pirlo. Intanto, alcuni intermediari sono a lavoro per tentare di portare sulla panchina della Sampdoria Salvatore Foti, attuale collaboratore di Mourinho al Fenerbahce.

Esonero Sottil: la Sampdoria pensa a Foti come prossimo allenatore

Un’altra scommessa per la dirigenza che è pronta a richiamare l’ex attaccante, che si è formato nel settore giovanile della Sampdoria prima di diventare anche collaboratore di Marco Giampaolo ai tempi dell’esperienza in blucerchiato.

Conosce bene l’ambiente ed è per questo che la dirigenza sta pensando a Foti per sostituire Sottil che è ad un passo dall’esonero. Altri tecnici al vaglio della Sampdoria sono: Bisoli, Andreazzoli e Iachini.

Ma stuzzica e non poco l’idea di prendere l’attuale vice allenatore del Fenerbahce che in questi anni è stato un fidato collaboratore di Mourinho. Per Foti si tratterebbe della prima esperienza in panchina, questo è l’unico dubbio della proprietà che questa volta non vuole sbagliare.