Altro esonero in Italia, hanno chiamato Pirlo

Colpo di scena in Italia con un’altra panchina pronta a cambiare con un esonero immediato che la società è pronta ad annunciare e la scelta dell’allenatore ricade su Andrea Pirlo.

Il giovane allenatore ex Juventus dopo avere lavorato per più di un anno con la Sampdoria in Serie B è stato esonerato perché non è riuscito ad incidere come si aspettava lo stesso club blucerchiato che continua anche oggi con Sottil in panchina a vivere una situazione di alti e bassi di risultati continui che mettono in grande agitazione tutti, dalla società all’ambiente.

Adesso la situazione è davvero difficile da poter gestire perché c’è un club in Italia che non sta andando come si sperava e per questo motivo che la società è pronta ad intervenire con un esonero immediato dell’allenatore e il nome di Pirlo compare tra quelli che possono arrivare per dare una svolta a questo momento.

Calciomercato: Pirlo torna in panchina dopo l’esonero

Qualche mese fa l’esonero di Pirlo dalla Sampdoria e il tecnico sta continuando a lavorare e ad aggiornarsi per farsi trovare pronto quando arriverà poi una nuova occasione lui. Proprio nelle ultime ore sembra essersi creata un’occasione che può essere quella giusta per il riscatto del giovane allenatore.

Dopo aver fatto esperienza anche all’estero allenando in Turchia, adesso arrivano conferme molto importanti che riguardano il futuro di Andrea Pirlo che può tornare ad allenare di nuovo in Italia. Il giovane allenatore dopo la Serie A e la Serie B ora è pronto ad accettare una nuova sfida avvincente che può avere il sapere di riscatto.

Ora non sembrano esserci più dubbi, perché l’allenatore era a rischio esonero già prima della partita e dopo questo ennesimo risultato senza vittoria sarà sicuramente messo alla porta. Arriva la conferma da parte delle fonte locali che parlano dell’esonero di Sottil dalla Sampdoria con Pirlo che può tornare in panchina.

Un vero e clamoroso colpo di scena quello che può accadere a Genova con il club blucerchiato dopo il 3-3 in campionato è pronto a prendere una decisione forte. Perché si parla di quello che può accadere con un esonero di Sottil e la scelta di un ritorno di Pirlo in panchina che resta ancora sotto contratto al momento. Altri nomi come anche quello di Bisoli e Andreazzoli in corsa per una scelta del ds Accardi.