Totti torna alla Roma, pace fatta: c’è l’annuncio

A quattro anni dall’ultimo addio, le strade della Roma e di Francesco Totti potrebbero incrociarsi nuovamente, perché alla fine “certi amori fanno giri immensi, poi ritornano”.

Stando alle ultime notizie, infatti, le parti si sarebbero a sorpresa, ed allo scuro di tutto, riappacificate, aprendo ad uno scenario che i tifosi sognano e gridano ad alta voce da oramai qualche anno. Avere in società una figura che rappresenti la Roma, in tutto e per tutto, è quello che l’ambiente desidera di più, ed è proprio questo quello che la prossima estate potrebbe verificarsi: il ritorno a Roma del Pupone.

A confermare questo nuovo (possibile) matrimonio il diretto interessato in una recente uscita pubblica.

Totti torna alla Roma: tutto grazie ad una persona

Francesco Totti potrebbe tornare alla Roma. I tifosi giallorossi non desiderano nient’altro se non questo per la loro squadra, oramai da troppo tempo in mano a figure che poco conoscono e rappresentano la storia del club capitolino.

Avere in società una figura come il Pupone farebbe dormire sonni decisamente più tranquilli ai tifosi romanisti, che oramai vedono nell’attuale proprietà, e dirigenza, le principali responsabili di questa incredibile debacle della Roma. Tutti i torti alla fine non hanno, anche perché questo il rischio che si corre quando a capo c’è qualcuno che alla fine poco tiene realmente al futuro sportivo della squadra. Più volte nel corso di questi 4 anni l’ambiente giallorosso ha chiamato a gran voce il nome di Francesco Totti, e finalmente potrebbe essere ascoltato da uno che ha scritto la recente storia del club romanista, diventando una delle figure più amate non solo nella capitale, ma in giro per l’Europa.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, il nuovo matrimonio tra la Roma e Totti si potrebbe fare grazie a Claudio Ranieri, che al termine della stagione lascerà la panchina per ricoprire l’incarico di dirigente senior. E chissà che non possa decidere di andare a bussare nuovamente alla porta di quello che è stato anche il suo capitano.

Ritorno alla Roma? C’è l’annuncio di Totti

Nuovo matrimonio in vista fra Francesco Totti e la Roma. Ad aprire ad una possibilità del genere il diretto interessato, intervenuto ieri ai microfoni dei media presenti all’EA7 World Legends Padel Tour. Nel parlare della prestazione contro il Tottenham, lo storico capitano giallorosso ha in più periodi utilizzato il plurale, facendo viaggiare con la fantasia tutti i tifosi.

Dietro tutto ciò ci potrebbe però essere un fondo di verità, o meglio, realtà, visto che lo stesso Totti non ha escluso un suo ritorno a Roma, passando la patata bollente nelle mani di Claudio Ranieri, dicendo che lui saprà chi e soprattutto dove chiamare. Staremo a vedere.