Ritorno in panchina per Allegri: scelto il nuovo club

Quale sarà la prossima destinazione di Massimiliano Allegri? L’ex Juventus è pronto a tornare, ecco tutti i dettagli sul nuovo club.

E’ un momento cruciale per la stagione, soprattutto per quelle squadre che sono in crisi di risultati. Si susseguono, infatti, quotidianamente le voci relativi a possibili esoneri e cambi in panchina.

Tra i tecnici liberi c’è anche Massimiliano Allegri che, questa volta, è pronto a subentrare a stagione in corso. C’è la disponibilità da parte dell’allenatore che ha grandi motivazioni dopo l’addio burrascoso dalla Juventus della passata stagione.

Nonostante tutto, c’è ancora grande fiducia nei confronti dell’allenatore livornese che ha un grande mercato anche se per il momento non è arrivata nessuna proposta di una big. C’è una possibilità che intriga e non poco il tecnico che è pronto ad intraprendere una prima esperienza all’estero: ecco in quale campionato.

Valutazioni in corso da parte della dirigenza che sta riflettendo riguardo il nome del prossimo allenatore che dovrà prendere in mano le redini della squadra.

Al vaglio della dirigenza c’è anche la candidatura di Max Allegri, che può essere l’uomo giusto per avviare un nuovo progetto tecnico. Il rischio, ovviamente, è sempre dietro l’angolo anche perché per il livornese questa avventura rappresenterebbe la prima lontano dall’Italia.

Dove sta andando Massimiliano Allegri?

Avvisato a Londra, per assistere a Tottenham Roma, insieme all’ex dirigente della Juventus Cherubini, Massimiliano Allegri è pronto a tornare in pista e sta sfruttando questa pausa per perfezionare il suo inglese.

Durante questo periodo di sosta, dunque, Allegri non ha smesso di aggiornarsi ed ha continuato a seguire le partite di calcio. Insieme al suo entourage sta vagliando diverse ipotesi per tornare subito in panchina.

Dalla Turchia si è liberata una panchina, dopo l’esonero di Giovanni van Bronckhorst e le dimissioni del presidente, i dirigenti cercano un tecnico d’esperienza e qualità e sono pronti a portare sulla panchina del Besiktas Allegri. Opportunità rischiosa per il livornese che in bianconero ritroverebbe anche un altro italiano come Ciro Immobile.

Ma c’è anche un’altra possibilità per l’ex Juventus, forse più intrigante, tenendo conto della proprietà che c’è alle spalle, con Allegri che spera di avere qualche chance per andare in Premier League.

Su Allegri Besiktas e Newcastle?

Situazione difficile non sono al Besiktas ma anche al Newcastle che attualmente si trova a metà classifica in Premier League. La squadra inglese, che ha alle spalle i fondi sauditi, è pronta a dare una svolta alla propria stagione e ad esonerare Howe. Un cambio improvviso, questo, che potrebbe aprire le porte all’arrivo al Newcastle di Allegri, che è stato avvistato già in Inghilterra nei giorni scorsi. Una ghiotta opportunità per il tecnico che in queste settimane è stato a Londra per seguire un corso e perfezionare il suo inglese. Di sicuro, fra il campionato turco e la Premier League, Allegri non avrebbe dubbi su quale club accettare. Servono però offerte ufficiali che, per il momento, ancora non sono arrivate.