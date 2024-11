Torna Allegri: era a Londra e ha depistato tutti, la verità sul futuro

Massimiliano Allegri ieri si è fatto vedere in tribuna per Tottenham-Roma: la verità sul suo viaggio a Londra e sul ritorno in panchina.

Il tecnico livornese ha lasciato in maniera tremenda alla fine della scorsa stagione dopo la vittoria della Coppa Italia con la Juventus quando ha scagliato tutta la sua ira e l’accumulo di rabbia dell’intera stagione contro i dirigenti della Juventus presenti in campo in quel momento. Da lì si sono “perse le tracce” dell’Allegri allenatore che molto presto, però, può far ritorno in panchina.

Il suo nome è stato accostato spesso e volentieri a tante squadre della Serie A ma non ha mai trovato l’accordo definitivo per la firma e ora il suo nome torna a essere appetibile per i top club.

Futuro Allegri: ieri era a Londra

Massimiliano Allegri è una figura sempre divisiva per il calcio moderno. C’è chi ne apprezza le qualità di allenatore e chi invece lo ritiene troppo antico, con idee non consone alla modernità e quindi in molti pensano sia giusto che sia rimasto senza squadra dopo la Juventus. Il suo nome, però, è sempre al centro di grandi discussioni di mercato.

Ieri sera Allegri era a Londra dove ha assistito a Tottenham-Roma in compagnia di Federico Cherubini e di Bernardo Corradi e da lì sono partite mille voci che hanno riguardato il suo futuro.

Secondo le ultime notizie, la presenza di Allegri a Londra e la motivazione ufficiale hanno depistato totalmente tutti gli addetti ai lavori.

Allegri torna in panchina: c’è la notizia

Il ritorno di Allegri in panchina è ancora un mistero. Nelle ultime settimane è stato accostato a tutti i top club della Serie A, dal Milan all’Inter ma poi nessuna voce è stata mai realmente confermata. Ieri era a Londra e la motivazione ufficiale che ne è arrivata era per un corso di inglese accelerato per migliorare la lingua con insegnati di madrelingua in modo da potersi aprire chance per il futuro.

Ma da quanto risulta, Massimiliano Allegri è promesso sposo della Roma per la prossima stagione. Claudio Ranieri è stato chiamato a fare da paciere tra la squadra, la dirigenza dei Friedkin e la tifoseria per cercare di arrivare a risultati più o meno soddisfacenti.

I Friedkin però hanno già contattato Massimiliano Allegri e hanno trovato il suo sì per accomodarsi sulla panchina della Roma dalla stagione 2025-26.

Allegri pronto a tornare: vuole la Serie A

No all’Arabia Saudita! Massimiliano Allegri è stato molto chiaro la scorsa estate con gli sceicchi della Saudi Pro League che lo avrebbero ricoperto d’oro. Prima di intraprendere la carriera in un campionato così distante dalla sua idea di calcio, vuole riprendersi la sua rivincita.

La Roma è la squadra giusta per Allegri. È una squadra in totale ristrutturazione con una tifoseria che non vede l’ora di ripartire da zero.