Allegri pronto a tornare: è già allo stadio, sarà “Conte-bis”?

Dopo aver visto il ritorno di altri allenatori, dalla lista degli svincolati, manca ancora Max Allegri all’appello.

E questa sera, torna a farsi vedere pubblicamente e allo stadio, Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Juventus, dopo gli accostamenti tra Milan e Napoli in passato, ma pure alla Roma, potrebbe essere pronto all’approdo in panchina. Questo, dopo quel che si è visto nelle scelte tra la Roma di esonerare De Rossi, per poi chiamare Juric e richiamare Ranieri e col Milan che ha praticamente confermato Paulo Fonseca.

Questa sera è già allo stadio, dove torna a farsi vedere in tribuna. L’analogia con Antonio Conte che, “da vicino” e nella passata stagione, andò a vedere e studiare quello che sarebbe stato poi il suo Napoli, nella stagione successiva. Voci di calciomercato che si ebbero ai tempi per quelle immagini che passarono in Tv, furono confermate poi nella scelta concretizzata dal Napoli che, in quest’estate, ha ufficializzato Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Che sia il caso anche di Allegri? Ci sono già voci che circolano sul suo ritorno in panchina.

Ritorno Allegri: stasera è già allo stadio

Massimiliano Allegri torna a farsi vedere, è presente questa sera allo stadio per la sfida del club italiano in un impegno d’Europa.

La situazione è disastrosa per quanto riguarda la stessa società che, dando uno scossone attraverso le scelte in panchina, potrebbe in futuro puntare proprio sull’ex allenatore della Juventus.

Le voci su Massimiliano Allegri sono concrete, non è da escludere il grande nome nella prossima stagione. E infatti la Roma, dopo l’esperienza da traghettatore con Claudio Ranieri fino alla fine di questa stagione, starebbe pensando ad un nome “alla Mourinho” per riportare in alto i giallorossi, magari tornando finalmente nella richiestissima Champions League che chiedono a gran voce i tifosi.

Allegri come Conte: può succedere in Serie A

Potrebbe finire alla Roma, Massimiliano Allegri, e ripercorrere quanto si vide con Antonio Conte. Nella passata stagione, proprio in questo periodo, Antonio Conte fu avvistato allo stadio Grande Torino, per seguire Torino-Napoli e quella che sarebbe diventata poi la sua nuova squadra, il Napoli. Che sia il caso anche di Allegri? A Roma vogliono lui, è tra i principali candidati della gestione Friedkin, per il futuro del club capitolino.

Futuro Allegri: ci sono più opzioni in Serie A

Ci sono più opzioni in Serie A, per Massimiliano Allegri. Tra queste, sicuramente in pole, ci sono quelle di Roma e Milan. Per entrambe, solo a fine stagione. Per quanto riguarda un’altra squadra, ma meno realizzabile, è l’idea di vederlo al Bologna di Vincenzo Italiano che non è certo di restare ai felsinei, secondo i rumors, anche in futuro. Allegri in ogni caso piace a diverse squadre, anche in Europa.