Esonero deciso, fatale l’ultima partita: contattato Allegri

A fronte del deludente inizio di stagione della squadra, la dirigenza potrebbe nelle prossime ore prendere una decisione importante.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore potrebbe essere esonerato a seguito dell’ennesima prestazione fallimentare della formazione, che anche oggi ha mancato per l’ennesima volta l’appuntamento con la vittoria. A fronte di questo c’è il serio rischio che le cose possano addirittura andare peggiorando al rientro della sosta, motivo per il quale nelle prossime ore potrebbe arrivare la decisione ufficiale da parte della proprietà.

A conferma di questo il fatto che la dirigenza avrebbe addirittura contattato Massimiliano Allegri per la panchina, profilo che ad oggi rappresenterebbe essere non solo il preferito per il ruolo di allenatore, ma anche un vero e proprio sogno.

Esonero fatale: è attesa ad ore la decisione del club

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei e mondiali, come conferma il fatto che nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina di questa stagione.

Con il risultato di oggi l’allenatore si sarebbe infatti giocato l’ultima chance a disposizione, anche perché per salvare il posto la società gli aveva chiesto una risposta concreta sul campo, che inevitabilmente non è arrivata. A fronte di questo la dirigenza nelle prossime ore si riunirà per valutare l’operato del tecnico, anche se l’impressione è che oramai la decisione sembrerebbe essere scontata.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Futbol Fichajes, Julen Lopetegui ha le ore contate alla guida del West Ham. Con il pareggio di oggi contro un Everton decisamente più scarso ha fatto perdere la pazienza a tifosi, ambiente e società, pronta ad esonerarlo per cercare di salvare il salvabile di una stagione che rischia di essere più fallimentare di quanto effettivamente ci si potesse aspettare, come conferma il 14esimo posto in classifica e le sole due vittorie nelle ultime 9 partite degli Hammers.

Allegri è il sogno per la panchina

Julen Lopetegui sarà presto esonerato dal West Ham, o almeno questo è quello che starebbe circolando in queste ore, motivo per il quale sorge spontaneo domandarsi chi siederà sulla panchina degli Hammers al suo posto.

Tanti nomi potrebbero fare al caso del club di Londra, che a quanto pare starebbe seriamente valutando la possibilità di ingaggiare Massimiliano Allegri, che al momento rappresenterebbe essere un’utopia, un sogno, ma che grazie alle possibilità economiche della proprietà potrebbe diventare realtà. Al momento ancora nessuna novità sarebbe arrivata in merito, anzi, ogni discorso sembrerebbe essere ancora allo stadio embrionale, ma da qui alle prossime ore, già al momento dell’esonero di Lopetegui, si potrebbe iniziare a capire di più su questa faccenda.