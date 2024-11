Kane, infortunio serio: il Bayern compra il sostituto in Serie A

L’infortunio di Harry Kane preoccupa il Bayern Monaco, è serio, e accende i riflettori nuovamente in Serie A.

Nell’ultimo periodo si era vociferato di un suo ritorno in Premier League, dopo quanto di straordinario sta facendo al club bavarese, ma il possibile infortunio con annessi lunghi tempi di recupero, accende un’altra questione importante al club tedesco: il sostituto vero ed effettivo per qualità e importanza, che non ha il club di Monaco.

Proprio di questo si parlava quando si analizzava che lo straordinario apporto che dà al club del Bayern Monaco, non vede poi un sostituto diretto al club e, questo, potrebbe clamorosamente arrivare dalla Serie A, a gennaio. Senza badare a spese, Vincent Kompany potrebbe chiedere alla sua società di piazzare il grande colpo in attacco, per sostituire Kane.

Infortunio Kane: tegola Bayern, deve tornare sul colpo in Serie A

È tutto da chiarire quel che succederà su Kane, se i tempi di recupero saranno così lunghi da obbligare per forza il Bayern a sostituirlo sul mercato o se si tratta di un problema da smaltire in poco tempo.

La sensazione è che non è tanto buona la situazione che riguarda proprio l’infortunio dell’uragano Kane che, in lizza per la Scarpa d’Oro rischia di restare fuori quantomeno fino alla fine di questo 2024.

E questo, qualora i tempi dovessero essere questi, se non addirittura più lunghi, porterebbe il Bayern a delle riflessioni. C’è un giocatore dalla Serie A che, cercato in passato dal Bayern Monaco, potrebbe firmare di fronte alla grandissima offerta economica che arriva, proprio dal club bavarese, già a gennaio.

Infortunio Kane: il Bayern può tornare subito sul grande colpo in Serie A

Un bomber vero, in caso di infortunio con tempi lunghi per Kane, al Bayern Monaco manca. Tel e chi c’è nella rosa di Vincent Kompany pare non possa bastare, con il bisogno di piazzare il colpo che poi potrebbe rappresentare la soluzione anche in ottica futura, considerando l’occasione di calciomercato che arriva, per cifre fattibili, come si era già parlato in passato. In un sol colpo, il Bayern Monaco farebbe felice anche il Napoli, qualora dovessero i bavaresi tornare su Victor Osimhen.

Le cifre del colpo all’improvviso del Bayern: c’è una sola ipotesi

C’è una sola ipotesi raggiungibile per il Bayern Monaco, qualora dovesse confermarsi che l’infortunio di Kane risulta serio. Versando nelle casse del Napoli 75 milioni, per la clausola rescissoria, Osimhen finirebbe al Bayern Monaco rientrando dal prestito di questa stagione al Galatasaray.