Svolta Osimhen, cambia squadra: annuncio dal Portogallo

Nonostante in quel di Istanbul sia rinato, Victor Osimhen starebbe valutando la possibilità di compiere un vero e proprio sgarbo al Galatasaray.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante nigeriano sarebbe finito nel mirino di una storica rivale del club giallorosso, come confermato anche dal recente annuncio proveniente dal Portogallo. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma la pressione che l’allenatore starebbe facendo sull’ex Napoli potrebbe avere un peso specifico nella decisione finale di quest’ultimo, che nonostante sia stato accolto da eroe al Galatasaray, ha sempre ribadito il fatto che il club di Mertens e compagni è una stazione di passaggio per lui, nulla di più.

Osimhen cambia squadra già a gennaio: destinazione a sorpresa

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, che a quanto pare potrebbe lasciare il Galatasaray già nel prossimo calciomercato invernale. Scenario fino a questo momento impensabile, ma che si starebbe facendo strada dopo l’annuncio arrivato in mattinata dal Portogallo.

Essenzialmente, stando a questo, un grande allenatore avrebbe individuato nel nigeriano il profilo ideale col quale andare a rinforzare la propria squadra in vista della seconda parte di stagione. Tutto a posto se non fosse che questo è seduto sulla panchina di una storica rivale del Galatasaray, che nel frattempo starebbe studiando al strategia giusta per convincere il Napoli a lasciargli a titolo definitivo Osimhen. L’impressione, però, è che se questo interesse dovesse concretizzarsi, in quel di gennaio potrebbe partire una vera e propria asta per l’ex capocannoniere della Serie A, con il club giallorosso di Istanbul che rischia seriamente di uscirne, addirittura, a mani vuote.

Stando a quanto riportato questa mattina da O Jogo, infatti, complice un rapporto mai sbocciato con Edin Dzeko, José Mourinho avrebbe fatto il nome di Victor Osimhen per il suo Fenerbahce, attaccante da lui sempre apprezzato e che il Fener starebbe seriamente valutando di strappare al Galatasaray avvicinandosi alla cifra della clausola rescissoria (81 milioni di euro) con un’importante offerta nel prossimo calciomercato invernale.

Strappano Osimhen al Galatasaray

Victor Osimhen a partire da gennaio potrebbe continuare a giocare in Turchia ma con la maglia del Fenerbahce, e non con quella del Galatasaray. Stando a O Jogo, infatti, il nigeriano sarebbe oggetto dei desideri di José Mourinho, che avrebbe fatto il suo nome per andare a rinforzare una volta e per tutte l’attacco in vista della seconda parte di stagione.

A fronte di questo il Galatasaray nel corso di questi mesi di avvicinamento al prossimo calciomercato potrebbe cercare di anticipare i tempi, e concorrenza, trovando un accordo con il Napoli, ma scrive il quotidiano portoghese che il Fenerbahce starebbe valutando di presentare a De Laurentiis un’offerta più alta rispetto a quella dei rivali, così da strappare loro Osimhen senza pietà. Staremo a vedere.