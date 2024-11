Altro infortunio grave per la Juventus: Motta in emergenza totale

Continua a piovere sul bagnato in casa Juventus, e sembra quasi non abbia alcuna intenzione di smettere, anzi, più si va avanti e peggio è.

Nelle ultime ore Thiago Motta ha infatti perso per l’ennesimo infortunio grave della stagione una delle possibili risorse della sua squadra. Fino a questo momento il calciatore è stato preso poco in considerazione dall’allenatore italo-brasiliano, ma considerato il momento delicato che sta attraversando la formazione bianconera, sarebbe potuto tornare più che utile in questo periodo dove l’ex Bologna si ritrova a scendere in campo con gli uomini contati, considerato il sovraffollamento nell’infermeria della Continassa, che invece di svuotarsi si riempie ogni giorno che passa.

Altro infortunio grave per la Juventus

La Juventus si ritrova a fare i conti con l’ennesimo infortunio grave della stagione. Il giocatore fino ad oggi non era mai stato realmente preso in considerazione da Thiago Motta, che un pensierino in vista delle prossime giornate di campionato ce l’avrebbe inevitabilmente fatto considerato il delicato periodo che sta attraversando.

L’allenatore italo-brasiliano sta infatti affrontando queste partite con gli uomini contati, come dimostrano le panchine con soli 5, massimo 6 giocatori di movimento. Questo difatti costringe Motta ad andare ad attingere dalla NextGen, nella speranza che ci possano essere campioni come Savona che, con dedizione e silenzio, è diventato in questa stagione uno degli inamovibili della Juventus. La sfortuna della Vecchia Signora non sembrerebbe però avere fine, visto che l’allenatore bianconero avrebbe però per un altro infortunio grave non un titolare della sua formazione, ma un giocatore sul quale avrebbe comunque potuto fare affidamento in questo momento delicato della sua gestione.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina dall’edizione di Tuttosport, Pedro Felipe della NextGen ha “seguito” le orme di Bremer riportando una lesione del legamento crociato. A doverne adesso fare a meno sarà non solo Brambilla, allenatore della formazione U23 della Juventus, ma anche lo stesso Thiago Motta, al quale sarebbe potuto tornare utile considerata la carenza di difensori a disposizione.

C’è lesione: tempi di recupero lunghi

Pedro Felipe della NextGen ha riportato una lesione al legamento crociato, infortunio che incide direttamente anche su Thiago Motta, che avrebbe potuto chiamare il 20enne difensore brasiliano per fare numero in un reparto che ad oggi ha gli uomini davvero contato.

Così non sarà, col ragazzo che comunque dovrà attraversare un periodo non semplicissimo proprio adesso che stava trovando continuità in NextGen. Inutile dire che i tempi di recupero sono stimati fra i 6 ed i 7 mesi, con Pedro Felipe che farà il possibile per tornare per l’inizio della prossima stagione, per riconquistare prima la fiducia di Brambilla e poi l’attenzione di Thiago Motta, che forse avrebbe potuto puntare su di lui già in questa. Ed inutile dire che il ragazzo, soprattutto per il ragazzo, sta tutto qui.