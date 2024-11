Juventus, altro infortunio: è più grave del previsto

Non arrivano buone notizie per la Juventus di Thiago Motta che in questo inizio di stagione ha fatto i conti con i tanti infortuni anche gravi dei suoi giocatori, ora si aggiunge un altro giocatore.

Continuano ad aumentare i giocatori in infermeria per la Juve che ha iniziato la stagione davvero non nel modo in cui ci si aspettava, sotto tanti punti di vista. I tifosi non sono molto felici per i tanti 0-0 che continuano ad accumularsi sia in campionato che in Champions League e ora arrivano delle importanti notizie in merito a quello che è anche l’infortunio per un giocatore.

Tra gli infortuni più gravi di questa nuova annata ci sono quelli di Cabal e Bremer che si sono operati al ginocchio e staranno fuori tutta la stagione. Ma oltre a loro sono tanti altri anche i calciatori che hanno avuto problemi come anche molti nuovi acquisti. Durante Aston Villa-Juventus brutte notizie anche per gli acciacchi di Conceicao e Savona.

Gatti, Thuram, Douglas Luiz, Conceicao, Koopmeiners e Vlahovic tra gli altri giocatori infortunati e la Juventus ora perde un altro dei suoi punti fermi dopo la partita di Champions League contro l’Aston Villa. Non è una situazione facile per l’allenatore che ora deve correre nuovamente ai ripari in una situazione d’emergenza.

Infortuni Juventus, un’altra brutta notizia

Altra tegola in casa Juventus con Thiago Motta che ha perso un altro giocatore per infortunio. Nelle prossime ore saranno annunciati i tempi di recupero del giocatore e non c’è tanta positività nell’ambiente per la dinamica e per quello che è accaduto, perché le condizioni non sembrano essere delle migliori.

Durante Aston Villa-Juventus sono stati diversi i giocatori usciti dal campo acciaccati come Conceicao per una botta alla caviglia ma anche Savona per un guaio muscolare. Adesso ci sono novità maggiori in merito a quello che potrebbe essere l’infortunio del secondo calciatore.

Possibile lungo stop per Savona dopo l’infortunio in Aston Villa-Juve, perché non sembrano esserci notizie positive in questo senso. Il calciatore si è fermato durante la gara per un guaio muscolare e a lanciare l’allarme è stato mister Thiago Motta.

Proprio l’allenatore bianconero a fine partita sull’argomento ha detto ‘speriamo si sia fermato in tempo’, un chiaro segnale che non c’è molta positività sull’infortunio di Savona che rischia di essere più grave del previsto e il 2024 per lui potrebbe essere finito in anticipo se i tempi di recupero dovessero andare da 1 a 2 mesi.