Sorpresa Milan, colpo in chiusura: vuole firmare subito

Il Milan sta studiando le nuove mosse da mettere a segno per il calciomercato di gennaio e ora spunta un accordo per un colpo in Serie A.

I rossoneri hanno difficoltà in tutti i reparti e ora stanno provando a trovare i nomi giusti per riuscire a migliorare la rosa in modo da poter puntare seriamente agli obiettivi stagionali che la società aveva schedulato per questa annata con Paulo Fonseca. I risultati non stanno arrivando, o lo stanno facendo con altalenanza spaventosa e questo può compromettere il futuro sia dell’allenatore che di alcuni calciatori.

Per gennaio sono pronte delle nuove mosse per il Milan per permettere alla squadra di rimettersi in sesto e puntare alle reali ambizioni che Fonseca continua a ripetere da inizio stagione.

Calciomercato Milan: colpo dalla Serie A per gennaio

La rosa del Milan è sicuramente in grado di lottare per le prime posizioni della classifica, ma le difficoltà vissute fino a questo momento mettono a serio rischio le potenzialità della squadra che sembra sfiduciata e non riesce a rimettersi in carreggiata per dare fastidio alle altre big.

Paulo Fonseca si dice soddisfatto della rosa a disposizione ma con la società sta parlando dei nuovi innesti che possono e devono arrivare a gennaio per far sì che abbia possibilità di scelta tra titolari.

Secondo le utime notizie di mercato, il Milan vuole chiudere un altro colpo dalla Serie A per gennaio: c’è il sì totale del calciatore.

Milan, affare con l’Empoli: arriva il vice Theo Hernandez

Il Milan ha bisogno di rinforzi in ogni zona del campo e per gennaio ha in mente qualche colpo a sorpresa che potrebbe essere accolto con estrema positività da Paulo Fonseca. Al momento uno dei più deludenti in assoluto è Theo Hernandez che non ha ancora chiarito il suo futuro e sembra meno vivo e attento del solito.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, per gennaio il Milan ha bisogno di un nuovo terzino sinistro e ha individuato in Giuseppe Pezzella dell’Empoli il rinforzo giusto per dar manforte a Theo ed evitare che sovraccarichi eccessivamente il suo fisico.

Il laterale mancino farà visita al Milan con l’Empoli nella prossima partita di Serie A e sarà un’occasione in più per mettersi in mostra, anche se gli uomini mercato dei rossoneri lo conoscono da tempo perché lo avevano messo nel mirino già qualche anno fa.

Pezzella al Milan: le cifre dell’affare

Pezzella ha dato il suo sì al trasferimento al Milan. Ovviamente è ben conscio che sarebbe una riserva di Theo Hernandez e non avrebbe lo stesso minutaggio che ha ora a Empoli ma gli piacerebbe mettersi in gioco ad alti livelli e magari potersi confrontare anche con la Champions League.

L’Empoli è aperto alla cessione di Giuseppe Pezzella al Milan ma chiede 5 milioni per il suo addio a gennaio. Il Milan è al lavoro e potrebbe pensare di inserire il prestito di Jimenez dal Milan Futuro e con qualche presenza in Serie A per chiudere l’affare sui 2 milioni.