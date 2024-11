Milan, Theo Hernandez ai saluti: nuovo acquisto dal Real Madrid

Il futuro di Tho Hernandez al Milan è in bilico: con Fonseca non sta andando benissimo e per questo motivo stanno aumentando i rischi di una cessione.

Il terzino francese è sicuramente uno dei più forti della Serie A e in giro per l’Europa ma il suo rendimento sta lasciando tremendamente a desiderare e per questo motivo al termine della stagione non è da escludere la sua cessione. Il Milan ha bisogno di calciatori determinati e determinanti per il proprio futuro e non intende più avere a che fare con situazioni di bilico totale che rischierebbero di mettere a soqquadro le ambizioni societarie.

La cessione di Theo Hernandez al termine della stagione è un argomento di cui si parla già da settimane e che può diventare certezza nel giro di pochissimo tempo.

Calciomercato Milan: Theo Hernandez verso la cessione

Il futuro di Theo Hernandez è argomento di discussione costante in casa Milan. Il capitano rossonero non sta performando come al solito e per questo motivo si parla di lui in ottica cessione.

La stagione di Theo Hernandez sta mettendo a dura prova la passione dei tifosi e l’amore nei suoi confronti. Da quando è arrivato Fonseca il suo rendimento è calato vertiginosamente e, al netto di qualche partita giocata ad alti livelli, è sembrato quasi un corpo estraneo al resto del gruppo.

Secondo le ultime notizie di mercato, a fine stagione si deciderà definitivamente il futuro di Theo Hernandez: o rinnova o verrà ceduto.

Cessione Theo Hernandez: sostituto dal Real Madrid

La cessione di Theo Hernandez è una possibilità concreta e anche ghiotta economicamente per il Milan. Ha il contratto in scadenza nel 2026 e per questo si deciderà entro fine stagione cosa fare: o si troverà un accordo sul rinnovo o sarà addio a cifre importanti.

Il Milan spera di guadagnare almeno 50 milioni dalla cessione di Theo Hernandez ma sono cifre complicate per il calciomercato attuale perché difficilmente si spende così tanto per un terzino che ha molti periodi di up and down.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, dal Real Madrid potrebbe aprirsi una nuova pista clamorosa: per il Milan ora c’è il nome di Ferland Mendy da chiudere a parametro zero al posto di Theo Hernandez.

Mendy il sogno del Milan

Ferland Mendy al Milan è un affare che potrebbe concretizzarsi a parametro zero. Il terzino francese classe ’95 è titolarissimo con i Blancos ma nell’ottica di una rivoluzione totale da mettere in piedi dalla prossima stagione sarà estremamente complicato riuscire ad arrivare al rinnovo e alla sua titolarità per il futuro.

Moncada e Furlani sono già in contatto con il suo entourage per riuscire ad anticipare la concorrenza e convincerlo a firmare il prima possibile. Guadagna 5 milioni netti, una cifra che il Milan può garantirgli almeno per un triennale, così da convincerlo a firmare già a febbraio il pre-contratto.