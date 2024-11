Milan, svelato il primo colpo di gennaio: annuncio dell’allenatore

L’ultima notte di Champions è servita al Milan non solo per tornare a casa con tre punti importanti in vista del proseguo nella competizione.

Stando a quanto annunciato dall’allenatore in conferenza stampa, infatti, la dirigenza rossonera avrebbe sfruttato la trasferta di Bratislava per mettere delle solide basi su una trattative che con ogni probabilità entrerà nel vivo nel prossimo calciomercato invernale. Il Milan, come tante altre squadre, si sarebbe interessata al giovane talento, con la differenza che però questa sera avrebbe avuto la possibilità di avere dei primi, positivi, contatti con le parti, che a quanto pare avrebbero spianato la strada in vista di gennaio.

Svelato il primo colpo di gennaio del Milan

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che a differenza di quanto detto da Ibrahimovic in una recente uscita pubblica, lavorerà tanto per andare a rinforzare e completare la rosa di Paulo Fonseca, con l’obiettivo di andare a colmare il gap con le rivali che attualmente godono di un discreto vantaggio in classifica.

Considerato quanto fatto vedere in questo primo trimestre di stagione, ci sarà tanto da fare a gennaio, eppure sembrerebbe che il Milan abbia quasi le idee già chiare su come ed in quale reparto andare a muoversi. A confermarlo è stato lo stesso allenatore questa sera, quando nel corso della conferenza stampa post partita, ha svelato il primo colpo del Diavolo nel prossimo calciomercato invernale.

Vladimir Weiss, allenatore dello Slovan Bratislava, squadra che quest’oggi ha perso per 3 a 2 contro quella di Paulo Fonseca, ha infatti confermato l’interesse del Milan per il giovane Nino Marcelli, giovane stella del calcio slovacco, classe 2005, che però non ha a nulla a che vedere con l’Italia. Nonostante il suo nome sia italianissimo, infatti, stando ad alcune ricerche della Federazione slovacca, il centrocampista non avrebbe nessun avo proveniente dal nostro paese.

Il Milan ha deciso su chi puntare nel prossimo calciomercato

Nino Marcelli come Jean-Petter Hauge: segni al Milan? Il Milan ti compra. Ed è un po’ questa l’ottima fine che potrebbe fare il classe 2005 dello Slovan Bratislava, che oltre ad aver segnato un bellissimo gol contro il Diavolo, ha anche fatto bella figura offrendo una prestazione che non è di certo passata inosservata agli occhi della dirigenza rossonera presente allo stadio.

Attorno al ragazzo c’erano tante aspettative, che non sono state assolutamente deluse, con Moncada che nel post partita avrà sicuramente trovato il tempo, insieme ad Ibrahimovic, per scendere negli spogliatoi per parlare con i ragazzo. L’interesse del Milan per Marcelli non sembrerebbe essere fasullo, anzi, tutt’altro, come confermato anche dallo stesso Weiss che per l’appunto ha detto di come lo scout rossonero stia seguendo il ragazzo. Più passano le settimane più aumentano le pretendenti per il ragazzo, la cui valutazione si aggira attualmente attorno ai 4 milioni di euro stando a dati Transfermarkt.