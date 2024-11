Calciomercato Milan: scambio con il Manchester United

C’è un nuovo indizio di mercato riguardo il possibile scambio Milan-Manchester United. Ecco le ultimissime notizie riguardo i giocatori coinvolti in questa fatidica operazione.

Moncada ed Ibra lavorano a fari spenti in vista di gennaio e della prossima stagione. Ci sono una serie di giocatori monitorati dall’area tecnica del club rossonero, che ha bisogno di cedere anche qualche elemento per rimpolpare le casse rossonere.

Ecco perché, in società, si è iniziato a pensare anche ad un possibile scambio che permeterebbe al Milan di prendere alcuni giocatori interessanti che sono in uscita dal Manchester United.

L’arrivo di Amorim in panchina ha cambiato le strategie con alcuni della rosa dei Red Devils che sono finiti in lista di sbarco.

Occasione più unica per rara per il Milan che ha la possibilità di prendere alcuni giocatori che, fino a qualche tempo fa, erano considerati dei veri e propri talenti.

La scelta di andare al Manchester United non ha aiutato, visto che tanti giocatori hanno faticato e non poco nell’ultimo periodo e sono usciti fuori dai radar anche delle Nazionali. La rivoluzione tecnica di Amorim consentirà a loro di lasciare subito Manchester e di tentare una nuova avventura anche in Serie A.

C’è il Milan alla finestra, con i Red Devils pronti a prendere dai rossoneri un vero e proprio top player. Ecco l’ipotesi di scambio che potrebbe nascere nel corso delle prossime finestre di mercato.

Scambio Milan-Manchester United: ecco i dettagli

E’ la redazione di Sky Sport DE a fare il punto riguardo la possibile trattativa fra Milan e Manchester United. L’arrivo di Amorim ha cambiato le carte in tavola in società e adesso il club è pronto ad accontentare il proprio allenatore.

Le richieste del tecnico riguardano anche il Milan con i rossoneri che sono spettatori di ciò che potrebbe succedere prossimamente.

Infatti, uno degli obiettivi della società è portare al Manchester United Theo Hernandez che non ha ancora rinnovato con i rossoneri.

Theo Hernandez al Manchester United? Le contropartite gradite ai rossoneri

Ci sono una serie di giocatori che potrebbero fare a caso del Milan, nel caso si riuscisse a trovare l’intesa per uno scambio con Theo Hernandez. L’affare, che difficilmente potrà andare in porto a gennaio, potrebbe essere rinviato alla prossima estate.

Da Luke Shaw a Tyrell Malacia fino a Antony e Zirkzee: sono questi i giocatori che potrebbero arrivare in rossonero in un ipotetico scambio con Theo.