Milan, scoppia il caso Theo Hernandez: nuovi guai per Fonseca

Il Milan vive continuamente sulle montagne russe e ora il problema principale riguarda Theo Hernandez: scoppia il caso per il francese.

Il capitano rossonero è stato uno dei migliori calciatori degli ultimi anni, con prestazioni eccezionali che hanno permesso alla squadra di poter contare su una freccia impressionante sul lato sinistro, insieme a Leao. Da questa stagione, però, Theo non è più lo stesso di sempre e il suo apporto al Milan è calato vertiginosamente. Le prestazioni del francese sono calate, il rendimento non è più lo stesso e anche l’atteggiamento che tiene in campo non sembra più essere quello di un leader indiscusso.

Al Milan è scoppiato il caso Theo Hernandez che ora è finito sotto accusa anche per i numeri horror della difesa di Fonseca.

Milan, scoppia il caso Theo Hernandez: cosa succede

Il futuro del Milan è ancora in bilico e incerto. Dopo la grande e superba prestazione contro il Real Madrid, tutti si aspettavano un Milan arrembante anche contro il Cagliari e invece si è verificato quello che Fonseca aveva preannunciato e per cui era stato criticato: il Cagliari è stato più difficile da affrontare rispetto ai Galacticos e ne è uscito un pareggio.

Il 3-3 verificatosi tra Cagliari e Milan ha messo in mostra tutti i pesanti problemi difensivi della rosa del Milan che ora deve essere pesantemente rimodulata.

Secondo le ultime notizie relative al Milan, in casa rossonera ora c’è il caso Theo Hernandez da dover gestire: potrebbero essere presi provvedimenti seri.

Problema Theo Hernandez: Fonseca usa il pugno duro

Il Milan sta vivendo troppi alti e bassi in questa stagione e per troppi calciatori stanno arrivando momenti positivi e negativi che si tramutano in risultati positivi e negativi che non fanno bene alla squadra e all’ambiente. Dopo il caso Leao, che ora sembra definitivamente rientrato con il portoghese che è riuscito finalmente a sbloccare totalmente la testa, ora è esploso il caso Theo.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Fonseca sta pensando di lasciare in panchina Theo Hernandez nelle prossime partite. Dopo il Cagliari ne ha pesantemente criticato la fase difensiva, ha chiaramente ribadito che dovrà migliorare e per questo motivo non sono da escludere scelte forti.

Proprio come accaduto per Leao, Fonseca spera che usando il pugno duro anche con Theo Hernandez, la situazione possa migliorare e che il francese possa tornare ai suoi standard classici.

Panchina per Theo Hernandez: cattive notizie per i tifosi

Tifosi e fantallenatori di Theo Hernandez, reggetevi forte: è possibile che dal ritorno dalla sosta per le nazionali sarà la volta di Theo Hernandez vivere ciò che ha vissuto Leao fino a qualche giorno fa.

Ma forse viste le prestazioni di Theo e i suoi voti, per il fantacalcio è anche meglio se farà un po’ di panchina e non rovini le vostre aspettative.