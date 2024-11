Serie A, colpo a sorpresa dalla Premier League: firma l’attaccante

Alla ricerca di un rinforzo per quella zona di campo, il club potrebbe pescare un campione assoluto da uno dei migliori campionati europei.

Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza avrebbe allacciato i contatti per l’attaccante attualmente militante in Premier League. Sottotono rispetto alle scorse stagioni, il calciatore starebbe cercando una nuova sfida in carriera che gli possa permettere di tornare ad essere protagonista ed incidere come ha sempre fatto.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma l’impressione è che sia stata intrapresa la strada giusta, con meta finale, per l’appunto, l’Italia e la Serie A.

Colpo a sorpresa dalla Premier League

Parlare di calciomercato a questo punto della stagione sembrerebbe essere piuttosto prematuro, eppure la prossima finestra invernale di trasferimenti sembrerebbe essere oramai dietro l’angolo. Gennaio dista solo un mese, ed è per questo che le società starebbero già iniziando a muoversi sotto questo aspetto per evitare di farsi trovare impreparate al momento opportuno.

Questo è il caso di una delle 7 sorelle di questa stagione di Serie A, che in piena lotta per l’Europa e lo scudetto avrebbe già messo nel mirino un giocatore della Premier League per andare a rinforzare e completare il proprio reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione. L’Italia sembri possa essere una dentizione più che gradita all’attaccante, anche se non sarebbe l’unica. La preferita ma non l’unica.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri profili social, per sostituire Ikoné, oramai in procinto di lasciare Firenze, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Miguel Almiron per il prossimo calciomercato invernale, giocatore rilegato oramai un po’ ai margini del progetto tecnico del Newcastle di Howe, con il quale ha registrato appena 7 presenze in questo primo trimestre di stagione. Il paraguaiano, classe 1994, potrebbe rappresentare essere una vera e propria opportunità per la Viola, considerato che di meglio sul mercato non c’è nulla a livello di rapporto qualità prezzo.

Futuro in Serie A, ma occhio alla concorrenza

Miguel Almiron del Newcastle potrebbe finire a giocare in Serie A a partire da gennaio. Stando ad Ekrem Konur, infatti, il paraguaiano sarebbe finito nel mirino della Fiorentina, anche se la Viola non sarebbe l’unica squadra sulle tracce del classe 1994.

Almiron piacerebbe infatti anche al River Plate, che a differenza della Fiorentina potrebbe però avere meno disponibilità economica a disposizione e dunque partire sfavorito nella corsa contro il club italiano, che per assicurarsi le prestazioni dell’esterno sudamericano dovrebbe arrivare ad investire fino a 20 milioni di euro nel prossimo calciomercato, cifra equivalente al valore del cartellino del paraguaiano stando a dati Transfermarkt. Staremo a vedere.