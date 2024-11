L’ex Milan pronto al “ritorno a casa”: colpo a gennaio in Serie A

Il calciomercato in Serie A potrebbe rivedere in Italia l’ex Milan, già a gennaio, nell’intenzione di “ritornare a casa”.

L’addio è stato annunciato nel corso di questa giornata, con il collega ed esperto di calciomercato che svela quella che è la decisione già a gennaio, per quanto riguarda l’ex giocatore del Milan che ha passato diversi anni in Serie A, anche di un certo spessore.

Le cose col Milan non andarono benissimo tant’è che, negli anni, è sparito anche un po’ dai radar. Stessi radar nei quali torna, adesso, per quanto annunciato nella possibilità da colpo low cost che lo rivedrebbe in Serie A.

Calciomercato: ritorno in Serie A dell’ex Milan

Il calciomercato in Serie A potrebbe rivedere, di nuovo in Italia, l’ex Milan. Uno di quei calciatori che fu uno degli acquisti a centrocampo e che arrivò nel periodo nel quale si stava costruendo il Milan che poi, ritrovati i tifosi sugli spalti avrebbe vinto quello che è il diciannovesimo Scudetto nel periodo post pandemico, potrebbe far rientro in Serie A.

Per un certo periodo era considerato uno dei migliori centrocampisti in Serie A, considerando quanto fece di buono non tanto nell’esperienza al Milan, bensì nella squadra che lo lanciò ai grandi palcoscenici, prima.

Si tratta infatti dell’ex Milan e Torino, Soualiho Meite. Il calciatore ivoriano che, separandosi dal Benfica e già a gennaio, diventa di fatto un’occasione di calciomercato in Serie A, per il ritorno in Italia, dove ben figurò con la divisa dei granata addosso.

Colpo di scena, separazione a gennaio e futuro in Serie A

Come fa sapere Nicolò Schira, si separerà dal Benfica l’ex Milan e Torino, Soualiho Meite. Il calciatore franco-ivoriano, tentò un’altra strada, quella della Cremonese, prima dell’addio con destinazione in Grecia col PAOK e al Benfica in Portogallo. Ma l’esperienza al club portoghese sembra finita, come fa sapere l’esperto di calciomercato. Le opzioni, sul colpo low cost, potrebbero riportarlo in Italia perché, tra i club di Serie A, ce n’è uno che potrebbe rinforzarsi a centrocampo. È proprio il suo ex Torino.

Ultime Serie A: le cifre del colpo che riporta l’ex Milan in Italia

Le cifre che riporterebbero in Italia l’ex Milan e Torino, Soualiho Meite, sono bassissime. Molto basse rispetto a quelle che c’erano sul suo valore di mercato considerando che adesso, il Benfica, potrebbe cederlo per poco meno di 2,5 milioni di euro. Un colpo che il Torino potrebbe piazzare il prestito con opzione di riscatto, qualora dovesse il Benfica accettare la proposta di darlo via a 2 milioni circa.