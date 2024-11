Salta un’altra panchina in Serie A: ultimatum all’allenatore

Il rendimento tutt’altro che entusiasmante della squadra potrebbe portare la società a prendere presto una decisione importante.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore potrebbe essere esonerato se nel prossimo weekend di Serie A non si dovesse registrare qualche passo in avanti da parte della formazione. Considerato l’avversario, alla dirigenza potrebbe anche semplicemente bastare una semplice reazione d’orgoglio da parte dei giocatori e dello stesso tecnico, anche se questa potrebbe addirittura non bastare se le cose dovessero compromettersi nel corso della giornata.

A fronte di questo l’allenatore avrebbe ricevuto un ultimatum dalla proprietà, che non può fare altro che rispettare nella speranza che lo cose possano andare per il verso giusto.

Salta un’altra panchina di Serie A

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, soprattutto in Serie A, dove nelle prossime ore potrebbe saltare la quinta panchina della stagione, dopo le due della Roma e quella del Genoa ed infine quella del Lecce.

La speranza è che la società possa non ritrovarsi costretta a prendere una decisione del genere, ma considerata la condizione di classifica nella quale riversa la squadra, o c’è una reazione e scossa importante già nella prossima giornata di campionato, o qui c’è il serio rischio di mandare all’area un’intera stagione, che rischia di essere più che fallimentare. L’idea è dunque quella di salvare la nave prima che affondi, anche se oramai sembrerebbe essere sulla via del naufragio.

Stando alle ultime notizie, dunque, se neanche contro il Bologna ci dovesse essere una reazione d’orgoglio da parte della squadra, non solo nel risultato ma anche proprio nella prestazione, il Venezia potrebbe seriamente pensare di separarsi da Eusebio Di Francesco, che nelle ultime uscite della sua squadra ha fatto spesso e volentieri appello alla sfortuna per giustificare delle sconfitte, fattore al quale la proprietà lagunare, però, non crede.

Ultimatum all’allenatore: scelto anche il sostituto

Eusebio Di Francesco si potrebbe giocare la sua permanenza sulla panchina del Venezia in questo weekend di campionato. La trasferta di Bologna potrebbe dunque risultare essere decisiva per il proseguo dell’avventura lagunare per l’ex allenatore di Roma e Verona, che fino a questo momento non è riuscito ad estrapolare il meglio dai suoi giocatori.

L’ultimo posto in classifica lo condanna, motivo per il quale Di Francesco deve sperare in una reazione d’orgoglio dei suoi ragazzi per salvare la panchina. Nel frattempo, per evitare di perdersi ancora di più chiacchiere, il Venezia avrebbe già avviato il casting per un’eventuale sostituzione dell’allenatore, valutando in prevalenza profili che la Serie A la conoscono bene, come ad esempio Davide Ballardini, anche se non è da escludere qualche nome a sorpresa come ad esempio Fabio Cannavaro, che l’anno scorso nei 3 mesi alla guida dell’Udinese ha dimostrato di meritare la categoria.