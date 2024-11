Altro esonero in Italia: il sogno è Mancini

Possibile colpo di scena in Italia con la prossima partita che diventa cruciale per l’allenatore che rischia già l’esonero e ora al suo posto il sogno è Roberto Mancini.

Può arrivare un annuncio importantissimo da un momento all’altro che riguarda il futuro dell’allenatore che ora si trova in forte bilico. Perché la società sta seriamente valutando l’ipotesi di dover andare ad esonerare l’allenatore e cambiare ancora in panchina.

Nonostante già un cambio ora ci sono diverse situazioni da valutare, perché non è per niente andata bene per il club che in questo momento sta affrontando una situazione difficile e inaspettata. Sono anni che si provano a raggiungere obiettivi diversi dai risultati che arrivano, ma adesso ci sono novità per il futuro dell’allenatore che può essere esonerato.

Intanto, tra gli allenatori disponibili c’è anche Roberto Mancini che da poco ha concluso la sua avventura in Arabia Saudita e può pensare di tornare nuovamente ad allenare proprio in Italia. Di recente ha rilasciato delle dichiarazioni e ora il sogno per diversi club può essere proprio legato al suo nome.

Esonero in arrivo, il sogno è Mancini

C’è un forte malumore nell’ambiente che riguarda quello che sta accadendo e per questo motivo che la società valuta seriamente di provare a puntare su un nuovo allenatore in caso di esonero.

E’ stato fatto il nome suo accostato alla Roma in Serie A ma alla fine non si è trovato un accordo. Adesso però c’è un altro esonero in arrivo in Italia e riguarda Andrea Sottil con la Sampdoria.

In club è in grave crisi e da anni in Serie B e l’obiettivo stagionale dichiarato è quello di tornare in Serie A. Ora dopo Pirlo anche Sottil rischia l’esonero e la prossima partita con il Catanzaro diventa decisiva. Il sogno può essere quello di riportare Mancini, difficile oggi, ma magari un giorno sì.

Roberto Mancini è legatissimo alla Sampdoria per il suo passato e ha sempre pensato di tornare un giorno in altre vesti dopo averlo fatto da giocatore e anche vinto. Il tecnico da sempre legato a Gianluca Vialli che ha provato negli ultimi anni prima della sua scomparsa di comprare il club in difficoltà può anche pensare ad un ritorno romantico.

Non ha sicuramente problemi di soldi Mancini ma tornare alla Sampdoria e in Serie B potrebbe essere una sfida affascinante che può decidere di accettare solo se sicuro di poter fare il bene del club. Servirebbe sicuramente un progetto ambizioso da parte della società e forse in quel caso potrebbero esserci quindi le condizioni di un clamoroso ritorno.