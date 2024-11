La scelta di Lautaro delude Marotta: “Meritiamo rispetto”

La scelta fatta di Lautaro, da parte di chi non rispetta l’Inter e quanto fatto in nerazzurri, porta Beppe Marotta al duro sfogo.

Pretende rispetto e alza la voce il presidente dell’Inter, che si definisce deluso da quella che è stata annunciata come scelta su Lautaro Martinez.

Al centro delle polemiche, ci finisce il nome del calciatore e capitano del club di Milano, campione d’Italia. Si sfoga, si definisce sorpreso e chiede rispetto, Beppe Marotta, nelle dichiarazioni che ha scelto di rilasciare questa mattina, in merito alla vicenda Lautaro Martinez.

Sfogo Marotta: “Deluso dalla scelta”, la vicenda riguarda Lautaro

Il nome di Lautaro Martinez, come se non bastasse la sua importanza che ha per l’Inter e per il calcio internazionale, è finito in tendenza, nelle ultime 24 ore. Il motivo è ben noto e riguarda la scelta fatta, che proprio non va giù a Marotta e all’Inter.

La FIFA ha penalizzato Lautaro Martinez, in quella che è stata la scelta pubblicata nel corso della giornata di ieri. Beppe Marotta, rilasciando alcune dichiarazioni, si è definito sorpreso e anche deluso, per quello che è successo col Toro argentino.

La scelta di escluderlo dalla lista dei migliori giocatori, dopo la stagione fatta, non va giù a Beppe Marotta che ha chiesto a gran voce giustizia, per il rispetto e la riconoscenza che merita l’Inter nel mondo e Lautaro Martinez, che è il simbolo sia dei nerazzurri che della sua Argentina.

Le parole di Beppe Marotta sulla vicenda Lautaro Martinez

È stato escluso dai candidati al The Best Man Player, Lautaro Martinez, senza la possibilità di ambire al premio della FIFA, dopo la stagione fatta in nerazzurro e con la maglia della Nazionale argentina. Queste, che seguono, sono le dichiarazioni di Beppe Marotta sulla vicenda: “Siamo sorpresi e delusi enormemente per la scelta di escludere Lautaro dai candidati al The Best Man Player della FIFA dopo quanto ha fatto con noi all’Inter e con la Nazionale argentina. Ha portato all’Inter un traguardo storico, contribuendo fortemente sia in nerazzurro che nella Nazionale dell’Argentina dove in entrambe le competizioni, sia la Serie A che la Coppa America, ha ottenuto un ruolo da miglior marcatore dei due tornei. Lautaro merita più rispetto e un riconoscimento maggiore”.

Lautaro escluso: la scelta su chi c’è al suo posto

La lista dei candidati, secondo la FIFA, non vede il nome di Lautaro Martinez dunque. Quella che segue, in ogni caso, è la lista completa dei potenziali vincitori.