Inter in emergenza, un altro infortunio dopo Pavard: i tempi di recupero

C’è un altro infortunio e adesso l’Inter finisce in emergenza, per quanto viene raccontato da Appiano Gentile.

Un altro problema, proprio a ridosso del week-end, che costringerà Inzaghi a cambiare qualcosa visto gli infortuni di ben altri due difensori. Uno tra questi, Pavard, è praticamente out dai giochi e fuori dalle possibili scelte fino al 2025 – ritornerà soltanto per le Final Four in Supercoppa -, ma al francese e a Francesco Acerbi si è aggiunto pure un terzo calciatore.

Un altro infortunio a difesa, che porta l’Inter all’emergenza, con Inzaghi in forte apprensione per quelli che saranno gli esami strumentali con annessi tempi di recupero in casa nerazzurra.

C’è un nuovo problema all’Inter, come viene annunciato dall’emittente satellitare di Sky Sport, direttamente dall’allenamento dell’Inter. L’annata per Benjamin Pavard è finita, con i tempi di recupero che lo vedono assente fino all’inizio del 2025 dove spera, il calciatore ex Bayern, di poter essere a disposizione per la Final Four di Supercoppa, in Arabia Saudita.

Ma le cose si complicano per Inzaghi, in quella che diventa una vera e propria emergenza in casa Inter. Causa infortuni, sono diverse le situazioni da monitorare. Tra queste, quelle di un altro difensore che si aggiunge in infermeria, per quanto svelato in mattinata.

Ad appiano Gentile sono da valutare le condizioni di un nuovo infortunato. Si tratta di Carlos Augusto che, proprio nell’ultimo allenamento, si è fermato a causa di un fastidio muscolare.

Infortunio in allenamento: altro problema per l’Inter, scatta l’emergenza

Scatta l’emergenza per l’Inter che, malgrado il reintegro in gruppo nell’allenamento, perlomeno parziale di Francesco Acerbi, deve fare i conti con un altro infortunio. Si tratta dell’ex Monza, Carlos Augusto, che si è fermato in allenamento. Secondo quanto trapela dalla Pinetina, il calciatore salterà, salvo colpi id scena, la trasferta all’Artemio Franchi, a Firenze, per Fiorentina-Inter. Discorso analogo per il terzo portiere Di Gennaro.

I tempi di recupero: cosa filtra dall’Inter

Se da una parte si valuta la convocazione per Acerbi in Fiorentina-Inter, dall’altra quella per Carlos Augusto sarà quasi sicuramente una mancata convocazione. Sono tutti da chiarire i tempi di recupero, che seguiranno agli esami strumentali per l’affaticamento in allenamento che ha colpito l’ex Monza. L’Inter, a Firenze, potrebbe viaggiare con gli uomini contati. In difesa potrebbero vedersi Bisseck con De Vrij e Bastoni, potendo contare poi nella titolarità di Darmian o di Palacios che, a sorpresa, verrebbe schierato come ultima idea per Inzaghi. Sulla corsia, a questo punto, si vedrà quasi sicuramente Dumfries con Dimarco.