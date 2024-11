Infortunio Inter: altri guai per Inzaghi

Situazione non facile quella che sta vivendo in questa stagione Simone Inzaghi che in questo momento con la sua Inter deve rincorrere le rivali.

Il club nerazzurro ha dovuto fare i conti con diversi infortuni e l’Inter ha avuto qualche difficoltà in questo inizio di stagione rispetto lo scorso anno. Per questo Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con quelle che sono le difficoltà di affrontare una nuova stagione da campioni in carica, perché ora tutti vogliono provare a fermare la sua squadra.

Inoltre, anche negli scontri diretti il dato dei punti fatti è calato rispetto lo scorso anno e per questo ora che servirà una sforzo in più da parte dell’Inter di Simone Inzaghi. Il club ora ha affrontato diversi infortuni e questo ha costretto diversi giocatori a fare gli straordinari.

In questo momento bisognerà cercare aiuto da tutti i giocatori in rosa che sono in condizione di esprimersi al meglio e per questo motivo che si cercherà di fare tutto il possibile per recuperare alcuni giocatori infortunati nell’Inter. Adesso c’è un giocatore che potrebbe rientrare presto.

Infortuni Inter, Inzaghi alle strette

Arrivano importanti novità che riguardano le condizioni di un calciatore dell’Inter che si è fatto male nelle scorse settimane e ora è pronto al recupero per provare a dare una mano a Inzaghi e il resto della squadra. I prossimi giorni saranno decisivi per capire come potrà tornare uno di questi dopo un lungo stop.

Arrivano delle notizie molto importanti che riguardano quello che potrebbe accadere in casa Inter nelle prossime settimane, con un giocatore pronto a tornare al meglio a disposizione per Simone Inzaghi ma non potrà subito essere al meglio della forma.

Infatti, in vista della ripresa del campionato di Serie A dopo quella che è l’attuale sosta delle nazionali, un giocatore dell’Inter può tornare in gruppo per Inzaghi dopo l’infortunio che si è rimediato nelle scorse settimane.

Dopo alcune gare con la sua assenza ora un giocatore importante è pronto a tornare e parliamo di Carlos Augusto che ha recuperato dall’infortunio e punta alla prossima partita di campionato contro il Verona. Si aspetta di capire se il giocatore avrà il via libera definitivo.

Il prossimo sabato 23 novembre ci sarà la sfida tra Verona e Inter e Inzaghi, come confermato da Sky Sport è pronto ad avere di nuovo a disposizione Carlos Augusto.