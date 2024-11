Esonero deciso, scelto anche il sostituto: torna Tudor

Dopo l’ultima esperienza sulla panchina della Lazio, Igor Tudor sembrerebbe aver finalmente trovato squadra per questa stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore croato dovrebbe tornare ad allenare in Serie A sedendosi sulla panchina di una squadra che fra le altre cose conosce molto bene. C’è comunque prima da aspettare un esonero, che a quanto pare sembrerebbe essere non tanto scontato ma quanto prossimo, visto che potrebbe arrivare nel prossimo weekend di campionato.

Se la squadra non dovesse avere una reazione d’orgoglio e vincere, ecco che la dirigenza procederebbe senza pensarci più di tanto al cambio di guida tecnica, con il più che gradito ritorno in panchina di Igor Tudor.

Tudor torna in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Igor Tudor, fermo dall’ultima esperienza sulla panchina della Lazio nell’ultima parte della seconda parte della scorsa stagione. Considerati gli ottimi risultati ottenuti in bianconceleste, il croato si aspettava di continuare alla guida della formazione capitolina, ma le frizioni con il presidente Claudio Lotito non gliel’hanno alla fine permesso.

Nonostante sia uno dei profili più interessanti in circolazione, Tudor è ad oggi ancora senza squadra, anche se presto potrebbe modificare la voce sulla sua bio LinkedIn da “libero” ad “occupato”. Il tutto perché, stando alle ultime notizie, il nome del croato sarebbe stato con insistenza accostato ad una panchina di Serie A, squadra che da qui a qualche settimana potrebbe cambiare allenatore se le cose non dovessero cambiare, fuori ma soprattutto in campo.

Stando alle ultime notizie, infatti, se la sfida di Cagliari non dovesse andare come Setti e dirigenza si aspettano, Zanetti potrebbe essere sollevato dall’incarico di allenatore dell’Hellas Verona, con Igor Tudor prima scelta, o meglio, un vero e proprio sogno per andarlo a sostituire in vista di un proseguo di stagione che si pronosticherebbe essere poi particolarmente tortuoso.

Tudor in panchina dopo l’esonero: decisione presa

Igor Tudor potrebbe tornare ad essere l’allenatore del Verona. O meglio, questo è il sogno di Setti, della dirigenza scaligera e dei tifosi nel momenti in cui dovesse essere esonerato mister Zanetti. L’auspicio, comunque, è che la partita contro il Cagliari, scontro direttissimo per la salvezza, possa andare per il meglio così da evitare una sentenza così drastica, anche se è giusto iniziare a muoversi d’anticipo anche per evitare di essere poi presi alla sprovvista.

A fronte di questo, stando alle ultime notizie, il Verona starebbe iniziando a monitorare la pista Tudor, ma secondo la lista di Transfermarkt ci sarebbero anche altri allenatori sui quali andare eventualmente a puntare, ed anche più accessibili del croato, come ad esempio Fabio Cannavaro, Davide Ballardini od anche Aurelio Andreazzoli, tre che la Serie A la conosco discretamente.