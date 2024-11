Serie A, altro esonero: allenatore fatto fuori dallo spogliatoio

Ancora un cambio in panchina in Italia. In arrivo l’ennesimo esonero di stagione in Serie A per uno degli allenatori in grande difficoltà che non ha vissuto una situazione facile in quest’ultimo periodo.

Rischia grosso un altro allenatore in Italia che si giocherà il proprio posto in panchina nel prossimo turno di campionato. Sarà una sfida davvero decisiva per la squadra e per il tecnico che è considerato a rischio esonero in Serie A.

Pronto un altro cambio di allenatore quindi in caso di esonero di uno di quelli che rischia al momento. Sono tanti appesi ad un filo e con i risultati prossimi che saranno determinati, ma nella prossima partita di campionato c’è una squadra che forse su tutte può prendere una decisione forte e immediata.

Una scelta molto importante può essere fatta da un momento all’altro in Serie A con un club che sta seriamente valutando la possibilità di cambiare allenatore dopo l’esonero di quello attuale.

Esonero in Serie A, decisione dello spogliatoio

A far rumore sono le dichiarazioni proprio dell’allenatore che ha raccontato ciò che sarebbe accaduto e le scelte che può fare in base a ciò che ha percepito. L’allenatore rischia l’esonero e sente di non potersi più fidare di alcuni membri dello spogliatoio che potrebbero farlo fuori.

Paolo Zanetti rischia l’esonero dal Verona e per questo motivo in conferenza stampa in vista della prossima partita di campionato che affronterà contro il Cagliari in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, l’allenatore ha chiaramente detto senza giri di parole che per questa partita si affiderà ai suoi migliori giocatori che tengono davvero all’Hellas Verona con tutto il cuore.

Zanetti che ad oggi ha totalizzato 4 vittorie e 9 sconfitte, senza mai pareggiare in campionato, si ritrova a 12 punti al 14esimo posto a 2 punti dalla zona retrocessione. Perché tante squadre sono raggruppate in pochi punti e per questo motivo che ora ci si aspetta un segnale importante per il bene del Verona.

Zanetti si gioca l’esonero a Verona e per questo motivo che ha deciso che manderà in campo tutti i giocatori di cui si fida realmente e che sa che tengono a questa squadra. Un modo per dire che forse qualcuno rema contro e per questo motivo che il suo licenziamento in futuro può avvenire anche per questo motivo.