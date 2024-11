Calciomercato Milan, colpo a centrocampo: nuovo titolare a 6MLN

Il calciomercato del Milan è entrato già nel vivo e può portare a colpi importanti per gennaio: c’è un nuovo centrocampista nel mirino.

I rossoneri avevano iniziato la stagione con ambizioni molto importanti ma poi il feeling tra lo spogliatoio e Paulo Fonseca non è stato ottimale e ci sono stati dei problemi che durano tutt’ora e che rischiano di compromettere il futuro del club. Ci sono stati anche molto problemi relativi all’infermeria, con diversi stop prolungati che non hanno aiutato l’allenatore nell’applicazione delle sue idee e nelle novità che avrebbe voluto apportare.

Per gennaio il Milan ha pronta qualche soluzione per rendere la rosa ancora più competitiva e per cercare il salto di qualità definitivo che cambierebbe una volta per tutte la situazione.

Calciomercato Milan: colpo in Serie A a gennaio

Per il calciomercato di gennaio il Milan vuole provare a migliorare la rosa e sa bene che per farlo ha bisogno di calciatori già pronti che possano essere determinanti sin dal primo giorno a Milanello. Fonseca non può aspettare l’adattamento di nessuno e ha chiesto alla società di mettersi slla ricerca di profili già esperti.

I rinforzi maggiori al Milan servono a centrocampo, dove la coperta è molto corta e non ci sono troppe alternative ai titolarissimi. Per questo Moncada e Furlani si sono messi alla ricerca di qualche talento ancora giovane ma già capace di fare da co-titolare.

Secondo le ultime notizie di mercato sul Milan, i rossoneri hanno individuato un nuovo centrocampista dalla Serie A.

Milan, colpo a sorpresa dalla Serie A: le ultime

Il Milan valuta calciatori che sono già presenti in Serie A perhé la volontà è quella di inserire in un gruppo ormai rodato dei profili che conoscano il campionato italiano e non abbiano bisogno di troppo tempo di adattamento a un nuovo tipo di calcio e di competizione.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Milan si è messo sulle tracce di Warren Bondo del Monza. Il centrocampista francese classe 2003 ha colpito sin dalla scorsa stagione per la sua capacità tecnica e per la sua qualità di saper essere sia una mezzala di inserimento che di rottura e con Alessandro Nesta sta ancora migliorando da questo punto di vista.

Essendo un Under 22 può essere iscritto inlista senza dover prima liberare spazio. Si tratta di un profilo giovane che intriga sia per potenzialità che come pedine pronte all’uso. Questo è il tipo di colpo di calciomercato che cerca il Milan pe gennaio.

Milan su Bondo: le cifre dell’affare

Bondo al Milan sarebbe la chiusura del cerchio dopo il “regalo” Maldini fatto in estate ai brianzoli. Il Milan è sulle tracce del francese che ha già dato piena disponibilità al trasferimento e ora attende che i club trovino un accordo per la cessione.

Il Monza chiede 8-9 milioni di euro per cedere Bondo ma il Milan intende chiudere a un massimo di 6 milioni. La situazione può sbloccarsi anche grazie alla volontà del centrocampista cresciuto nel vivaio del Nancy.